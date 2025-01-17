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Развенчан миф о диете древних людей: реальный рацион предков

1:39
Наука

Вопреки распространённому мнению, ранние человеческие предки могли вовсе не быть заядлыми мясоедами. Новые исследования указывают на то, что их рацион в основном состоял из растительных продуктов. Но почему мы так долго верили в обратное?

Древний человек
Фото: greekreporter.com by Adam Fagen, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Древний человек

Что говорят исследования

Учёные анализировали изотопы углерода и азота в зубной эмали древних гоминин, чтобы понять их питание. Результаты показали, что мясо было редкостью в их рационе, а основу составляли листья, плоды и корни.

"Нет убедительных доказательств того, что мясо было главным источником энергии для наших предков", — объясняют исследователи.

Почему мясо считалось важным

Предположение о том, что мясо сыграло ключевую роль в эволюции человека, возникло из-за находок орудий труда, которые использовались для разделки туш. Однако эти артефакты могли свидетельствовать о случайной добыче мяса, а не о систематической охоте.

Чем питались ранние гоминины

  • Листья и травы: легко доступны и питательны.
  • Плоды и ягоды: ценный источник витаминов и углеводов.
  • Корни и клубни: высококалорийная пища для выживания.

Исследователи полагают, что разнообразие растительного рациона помогло предкам адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.

Что это значит для нас

Понимание рациона предков может изменить наши взгляды на эволюцию и современные диеты. Возможно, упор на мясо в питании современных людей не так уж необходим, как принято считать.

Уточнения

Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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