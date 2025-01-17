Развенчан миф о диете древних людей: реальный рацион предков

Вопреки распространённому мнению, ранние человеческие предки могли вовсе не быть заядлыми мясоедами. Новые исследования указывают на то, что их рацион в основном состоял из растительных продуктов. Но почему мы так долго верили в обратное?
Учёные анализировали изотопы углерода и азота в зубной эмали древних гоминин, чтобы понять их питание. Результаты показали, что мясо было редкостью в их рационе, а основу составляли листья, плоды и корни.
"Нет убедительных доказательств того, что мясо было главным источником энергии для наших предков", — объясняют исследователи.
Предположение о том, что мясо сыграло ключевую роль в эволюции человека, возникло из-за находок орудий труда, которые использовались для разделки туш. Однако эти артефакты могли свидетельствовать о случайной добыче мяса, а не о систематической охоте.
Исследователи полагают, что разнообразие растительного рациона помогло предкам адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.
Понимание рациона предков может изменить наши взгляды на эволюцию и современные диеты. Возможно, упор на мясо в питании современных людей не так уж необходим, как принято считать.
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