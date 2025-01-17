WGEH будет иметь 25 миллионов солнечных панелей и 3000 турбин и станет гигантом зеленого водорода

4:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Проект Western Green Energy Hub (WGEH), расположенный в Западной Австралии, обещает стать одним из крупнейших в мире центров производства зелёной энергии. Стоимость проекта оценивается в 75 миллиардов долларов, а его площадь составляет 15 000 км². На территории WGEH планируется установка 25 миллионов солнечных панелей и 3000 ветряных турбин, что позволит ежегодно производить миллионы тонн зелёного водорода.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Schroeder - NREL Photographer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные панели

Этот амбициозный проект направлен на создание технологий будущего, которые помогут сократить глобальные выбросы углекислого газа, революционизировать энергетический рынок и укрепить экономику региона.

Цели и масштабы проекта WGEH

WGEH станет крупнейшим зелёным водородным хабом, поддерживаемым партнёрами InterContinental Energy, CWP Global и Mirning Green Energy. Он будет включать интегрированную ветровую и солнечную генерацию мощностью 50 ГВт.

Производственные мощности хаба позволят ежегодно выпускать 3,5 миллиона тонн зелёного водорода, который станет экологичной заменой ископаемому топливу в таких отраслях, как судоходство, сталелитейное производство и авиация. Это выведет Австралию в лидеры новой зелёной экономики и сделает её крупнейшим мировым экспортёром зелёного водорода.

С установленными солнечными панелями и ветряными турбинами проект будет превосходить большинство существующих объектов возобновляемой энергетики. Производимая энергия будет преобразовываться в водород без выделения парниковых газов, что делает WGEH важным инструментом в борьбе с изменением климата.

Участие коренных народов и влияние на местные сообщества

Одной из уникальных черт проекта является тесное сотрудничество с коренными народами. Mirning Traditional Lands Aboriginal Corporation, представляющая народ Мирнинг, обладает 10% акций WGEH. Экономические выгоды от реализации проекта будут разделены с местными общинами, что обеспечит стабильный доход и рабочие места.

Проект также ориентирован на сохранение культурного наследия и окружающей среды. Он учитывает принципы FPIC (свободного, предварительного и осознанного согласия), чтобы минимизировать возможный ущерб экосистемам и коренному населению.

Зелёный водород как решение для декарбонизации

Энергия, производимая WGEH, будет использоваться в наиболее сложных для декарбонизации отраслях: промышленности, авиации и судоходстве. Ожидается, что основными импортёрами австралийского зелёного водорода станут Южная Корея и другие страны Азии, где спрос на экологически чистую энергию продолжает расти.

Проект WGEH укрепляет позиции Австралии как лидера в области возобновляемой энергии, стимулируя глобальный переход к более чистым и устойчивым источникам энергии.

Будущее WGEH: ключевые этапы и значение для мировой энергетики

Первая добыча водорода на объекте WGEH запланирована на 2025 год, а к 2032 году проект достигнет полной мощности. Это событие станет важным шагом на пути к устойчивому будущему.

С проектом WGEH Австралия задаёт новый стандарт для мегапроектов в области возобновляемой энергии. Он не только отвечает на растущий мировой спрос на чистую энергию, но и вдохновляет другие страны и компании на реализацию амбициозных экологических инициатив.

На португальском: O WGEH contará com 25 milhões de painéis solares e 3.000 turbinas, tornando-se um gigante do hidrogênio verde