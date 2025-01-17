Как древние европейцы приносили в жертву камни, чтобы солнце вернулось: исследование, опубликованное несколько часов назад

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Примерно в 2900 году до нашей эры жители Северной Европы столкнулись с катастрофическими изменениями климата, вызванными мощным извержением вулкана. Это событие могло на долгое время затмить солнце, что стало серьёзным испытанием для неолитических земледельческих обществ, полностью зависимых от солнечного света для урожая. Новое исследование, опубликованное 16 января 2024 года в журнале Antiquity, предполагает, что найденные в Дании «солнечные камни» связаны с этой климатической катастрофой.

Фото: Национальный музей Дании is licensed under public domain Два солнечных камня

Как вулканы меняли климат Земли

На протяжении 4,5 миллиардов лет вулканические извержения неоднократно изменяли климат Земли. Одним из самых известных примеров стало извержение вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году, вызвавшее «год без лета» в Европе и США. Урожаи сократились, а температуры понизились на три года.

В 43 году до н.э. извержение вулкана на территории современной Аляски привело к тому, что античные греки и римляне задокументировали неурожаи, голод и болезни, которые длились годами. Однако для периода неолита (10 000–2 000 лет до н.э.) письменных свидетельств нет. Вместо этого учёные изучают ледяные керны — «временные капсулы», извлекаемые из ледников, которые фиксируют климатическую историю на протяжении миллионов лет.

Что рассказали ледяные керны

В новом исследовании учёные проанализировали ледяные керны с Гренландского ледникового щита. Данные показали следы заморозков весной и летом до и после 2900 года до н.э., а также снижение солнечной радиации и последующее похолодание. Эти изменения можно проследить в климате Северной Америки и Европы того времени.

«Солнечные камни» в качестве жертв в борьбе за урожай

Климатические данные пролили свет на археологические артефакты — так называемые «солнечные камни», найденные на острове Борнхольм в Дании. Эти плоские куски сланца с гравировками солнца были обнаружены в 2017 году на археологическом участке Васагорд. Камни, вероятно, символизировали плодородие и использовались в ритуалах для возвращения солнца.

Камни находили в траншеях вместе с животными костями (остатками ритуальных пиршеств), разбитыми глиняными сосудами и кремнёвыми изделиями. После размещения жертвоприношений траншеи закапывали. Эти ритуалы, вероятно, проводились в период после извержения, чтобы остановить ухудшение климата или выразить благодарность за возвращение солнца.

Связь между катастрофой и ритуалами

Учёные считают, что существует высокая вероятность связи между извержением вулкана, изменениями климата и ритуальными жертвоприношениями. Кроме того, неолитические культуры Северной Европы в то время переживали эпидемии чумы и значительные изменения в культурных традициях.

«Вероятно, жители Борнхольма пытались защититься от дальнейших климатических изменений, жертвуя солнечные камни», — пояснил соавтор исследования, археолог Рун Иверсен из Копенгагенского университета. «Или они хотели выразить благодарность за возвращение солнца».

Четыре из найденных солнечных камней будут выставлены в Национальном музее Дании в Копенгагене с 28 января.

На португальском: Como os antigos europeus sacrificavam pedras para o sol voltar: estudo publicado há poucas horas

Уточнения

Неоли́т (греч. νέος — «новый» + λίθος — «камень») или новый каменный век — период человеческой истории, выделенный Джоном Леббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века. Характерные черты неолита — каменные шлифованные и просверленные орудия.

