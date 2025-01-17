Между жизнью и смертью — учёные открыли третье состояние

Смерть традиционно воспринимается наукой как полное и необратимое прекращение жизненных функций организма.
Однако новые научные данные показывают, что между жизнью и смертью существует еще "третье состояние".
Издание The Conversation сообщило о свежем исследовании американских биологов Питера Нобла и Алекса Пожиткова, которые экспериментально доказали, что отдельные клетки могут продолжать существовать даже после формальной смерти организма.
В частности, клетки кожи лягушек сохраняют способность самоорганизовываться в примитивные структуры после гибели самого существа. Ученые не ограничились только животными и рискнули протестировать этот алгоритм на клетках человеческих легких. Результаты показали, что клетки также способны к выживанию. Новый организм получил название "антропоботы".
Кроме того, использование донорских органов можно рассматривать как продолжение жизни после смерти, ведь они продолжают функционировать в другом теле.
Биологи описывают подобные явления как "третье состояние", находящееся между жизнью и смертью, и призывают к более тщательному изучению этого феномена как потенциального источника знаний для продления жизни, сообщает planet-today.
Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов.
Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.