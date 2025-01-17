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Между жизнью и смертью — учёные открыли третье состояние

1:20
Наука

Смерть традиционно воспринимается наукой как полное и необратимое прекращение жизненных функций организма. 

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Однако новые научные данные показывают, что между жизнью и смертью существует еще "третье состояние".

Издание The Conversation сообщило о свежем исследовании американских биологов Питера Нобла и Алекса Пожиткова, которые экспериментально доказали, что отдельные клетки могут продолжать существовать даже после формальной смерти организма.

В частности, клетки кожи лягушек сохраняют способность самоорганизовываться в примитивные структуры после гибели самого существа. Ученые не ограничились только животными и рискнули протестировать этот алгоритм на клетках человеческих легких. Результаты показали, что клетки также способны к выживанию. Новый организм получил название "антропоботы".

Кроме того, использование донорских органов можно рассматривать как продолжение жизни после смерти, ведь они продолжают функционировать в другом теле.

Биологи описывают подобные явления как "третье состояние", находящееся между жизнью и смертью, и призывают к более тщательному изучению этого феномена как потенциального источника знаний для продления жизни, сообщает planet-today.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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