Между жизнью и смертью — учёные открыли третье состояние

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Смерть традиционно воспринимается наукой как полное и необратимое прекращение жизненных функций организма.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Однако новые научные данные показывают, что между жизнью и смертью существует еще "третье состояние".

Издание The Conversation сообщило о свежем исследовании американских биологов Питера Нобла и Алекса Пожиткова, которые экспериментально доказали, что отдельные клетки могут продолжать существовать даже после формальной смерти организма.

В частности, клетки кожи лягушек сохраняют способность самоорганизовываться в примитивные структуры после гибели самого существа. Ученые не ограничились только животными и рискнули протестировать этот алгоритм на клетках человеческих легких. Результаты показали, что клетки также способны к выживанию. Новый организм получил название "антропоботы".

Кроме того, использование донорских органов можно рассматривать как продолжение жизни после смерти, ведь они продолжают функционировать в другом теле.

Биологи описывают подобные явления как "третье состояние", находящееся между жизнью и смертью, и призывают к более тщательному изучению этого феномена как потенциального источника знаний для продления жизни, сообщает planet-today.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов.

