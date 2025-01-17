В России разработали инновационную систему реабилитации пациентов после инсульта

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Пресс-служба инновационного центра "Сколково" информирует о том, что его резиденты, компании "НейроЧат" и "Косима", объединили усилия для создания инновационной системы реабилитации пациентов, перенесших инсульт.

Фото: Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инсульт

Важные результаты данного исследования были опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Основой проекта стал многолетний опыт компании "Косима" в области неинвазивной чрескожной электростимуляции спинного мозга. Новаторские устройства найдут свое применение в восстановлении двигательных функций у пациентов с различными неврологическими расстройствами, включая детский церебральный паралич и последствия травм спинного мозга.

Спинной мозг является важнейшим элементом центральной нервной системы, обеспечяющим передачу двигательных сигналов и сенсорной информации. Ученые отмечают, что через спинной мозг открывается возможность влияния на различные структуры организма.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.



