Исследование показывает, что обладатели этой группы крови живут дольше

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда исследователей провела обширный анализ данных о пациентах с различными группами крови.

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0 Пробирки с венозной кровью для исследования

Экспертов интересовали различные аспекты здоровья на протяжении длительного периода наблюдения, в том числе и показатели продолжительности жизни.

По итогам исследования было установлено, что наилучшее здоровье и, соответственно, наибольшая предрасположенность к долголетию наблюдаются у людей с первой группой крови. Уникальность данной группы заключается в том, что именно она демонстрирует наиболее гармоничное взаимодействие иммунной системы с генетическими факторами.

Интересно отметить, что именно первая группа крови является самой распространенной в мире: она присутствует у примерно 40% населения планеты. У таких людей отмечается минимальный уровень воспалительных процессов, что способствует их эффективной защите от заболеваний.

Однако у других групп крови также есть свои преимущества и недостатки. Например, обладатели второй группы имеют достаточно высокий уровень защиты от некоторых видов онкологических заболеваний.

Третья группа крови демонстрирует хорошую защиту от диабета 2-го типа.

А представители четвертой группы считаются универсальными донорами плазмы и тромбоцитов благодаря своим уникальным характеристикам, сообщает planet-today.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.



