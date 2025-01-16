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Как мозг определяет наши музыкальные предпочтения

1:44
Наука

Исследование, проведенное учеными из Института неврологии Монреаля, поднимает интересные вопросы о том, как наш мозг обрабатывает музыку и какие факторы влияют на то, почему одни музыкальные произведения вызывают у нас восторг, а другие остаются безответными.

Мужчина в наушниках
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в наушниках

Выявленная связь между активностью прилежащего ядра и восприятием музыки может объяснить, почему музыкальные вкусы так сильно различаются от человека к человеку, сообщает "Царьград".

Прилежащее ядро — это часть базальных ганглиев, которая играет центральную роль в системе вознаграждения. Оно активируется не только при восприятии приятной музыки, но и в ответ на другие источники удовольствия, такие как еда, секс или наркотики.

В ходе эксперимента участники прослушивали 30-секундные фрагменты незнакомых композиций, и во время этого у них фиксировались изменения в работе мозга с помощью МРТ.

Как оказалось, для треков, которые вызывали положительные эмоции у слушателей, активность прилежащего ядра существенно возрастала. Это указывает на то, что восприятие музыки и эмоциональные реакции на нее связаны с нейрофизиологическими процессами.

Кроме того, интересным аспектом является то, что форма прилежащего ядра может варьироваться у разных людей. Эта индивидуальная анатомия может влиять на то, как мы воспринимаем музыку и какие мелодии у нас вызывают положительные ассоциации. То есть, даже если два человека слушают одну и ту же песню, они могут испытывать совершенно разные эмоции в зависимости от состояния их мозга.

Уточнения

Му́зыка — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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