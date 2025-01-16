Шесть граней любви — исследования показали, как чувства активируют мозг
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Ученые провели исследование нейронной активности при различных формах любви.
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг
Результаты работы опубликованы в журнале Cerebral Cortex, передает сайт aif.ru.
В исследовании приняли участие 55 взрослых людей, у которых есть дети, а у половины из них — еще и домашние животные.
Ученые изучали шесть видов любви:
- Романтическая любовь к партнеру.
- Родительская любовь к детям.
- Дружеская любовь.
- Любовь к незнакомцам.
- Привязанность к домашним животным.
- Любовь к природе.
Каковы результаты исследования?
- Родительская любовь к детям вызывает наиболее интенсивную активность в мозге.
- Романтическая любовь активирует систему вознаграждения мозга.
- Дружеские чувства менее интенсивны и связаны с социальными аспектами познания.
- Любовь к незнакомцам активирует эмпатию и альтруизм.
- Привязанность к питомцам схожа с любовью к людям, активирует социальное познание.
- Любовь к природе включает в работу систему вознаграждения и зрительные области мозга.
Известно, что в древнегреческой философии выделялось восемь видов любви.
Уточнения
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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