Шесть граней любви — исследования показали, как чувства активируют мозг

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые провели исследование нейронной активности при различных формах любви.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Результаты работы опубликованы в журнале Cerebral Cortex, передает сайт aif.ru.

В исследовании приняли участие 55 взрослых людей, у которых есть дети, а у половины из них — еще и домашние животные.

Ученые изучали шесть видов любви:

Романтическая любовь к партнеру.

Родительская любовь к детям.

Дружеская любовь.

Любовь к незнакомцам.

Привязанность к домашним животным.

Любовь к природе.

Каковы результаты исследования?

Родительская любовь к детям вызывает наиболее интенсивную активность в мозге.

Романтическая любовь активирует систему вознаграждения мозга.

Дружеские чувства менее интенсивны и связаны с социальными аспектами познания.

Любовь к незнакомцам активирует эмпатию и альтруизм.

Привязанность к питомцам схожа с любовью к людям, активирует социальное познание.

Любовь к природе включает в работу систему вознаграждения и зрительные области мозга.

Известно, что в древнегреческой философии выделялось восемь видов любви.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

