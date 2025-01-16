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Шесть граней любви — исследования показали, как чувства активируют мозг

1:16
Наука

Ученые провели исследование нейронной активности при различных формах любви.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Результаты работы опубликованы в журнале Cerebral Cortex, передает сайт aif.ru.

В исследовании приняли участие 55 взрослых людей, у которых есть дети, а у половины из них — еще и домашние животные. 

Ученые изучали шесть видов любви:

  • Романтическая любовь к партнеру.
  • Родительская любовь к детям.
  • Дружеская любовь.
  • Любовь к незнакомцам.
  • Привязанность к домашним животным.
  • Любовь к природе.

Каковы результаты исследования?

  • Родительская любовь к детям вызывает наиболее интенсивную активность в мозге.
  • Романтическая любовь активирует систему вознаграждения мозга.
  • Дружеские чувства менее интенсивны и связаны с социальными аспектами познания.
  • Любовь к незнакомцам активирует эмпатию и альтруизм.
  • Привязанность к питомцам схожа с любовью к людям, активирует социальное познание.
  • Любовь к природе включает в работу систему вознаграждения и зрительные области мозга.

Известно, что в древнегреческой философии выделялось восемь видов любви.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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