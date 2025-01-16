Природа удивляет — антарктический лёд способен восстанавливаться

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Антарктида обладает уникальной экосистемой. Она как естественная лаборатория планеты.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

В последние годы антарктический лед испытывает серьезные трудности. Климат становится все более непредсказуемым — отсюда и рекордный уровень таяния и быстрое исчезновение льдов. Ученые выражают обеспокоенность: каждое южное лето ухудшает ситуацию.

Однако декабре 2024 года, согласно исследованиям, антарктический лед показал признаки восстановления. Скорость таяния снизилась, уровень льда приблизился к среднему значению 1981-2010 годов. Это внезапное изменение заставило ученых задуматься о будущем континента. Лед все еще способен к адаптации. Этот сигнал может дать больше времени для защиты региона. Ведь каждый квадратный километр исчезающего льда способствует глобальному потеплению, сообщает издание marinecue.it.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

