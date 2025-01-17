Обнаружены древние галактики-призраки

Астрономы открыли три сверхтусклые карликовые галактики, изолированные от влияния крупных объектов.
Эти галактики содержат исключительно старые звёзды, что подтверждает гипотезу о том, что в ранней Вселенной звездообразование в таких структурах прекратилось.
Эти галактики — самые слабые и крошечные во Вселенной. Они содержат от нескольких сотен до тысячи звёзд, что несопоставимо с сотнями миллиардов звёзд в Млечном Пути.
Их сложно обнаружить, особенно за пределами нашей галактики, где они теряются на фоне более ярких объектов.
Открытие стало возможным благодаря ручному анализу, сделанных в рамках проекта DESI Legacy Surveys.
"Во время пандемии я просматривал данные DESI Legacy Survey Viewer и случайно наткнулся на эти галактики. Это было как удар молнии”. — рассказывает Дэвид Сэнд, астроном из Университета Аризоны.
Последующие наблюдения проводились на телескопе "Джемини-Юг" с использованием многообъектного спектрографа GMOS, что позволило изучить галактики детально.
Возраст звёзд: все три галактики состоят из исключительно старых звёзд.
Отсутствие газа: отсутствие этого материала подтверждает гипотезу о том, что звездообразование прекратилось из-за событий в ранней Вселенной.
Среди возможных причин — эпоха реионизации, когда ультрафиолетовые фотоны могли испарить газ из самых маленьких галактик. Другая версия — мощные взрывы сверхновых в первых звёздах этих галактик, которые выбросили газ в космос.
Эти галактики позволяют заглянуть в эпоху реионизации, когда Вселенная только формировалась.
"Мы нашли три таких объекта, но нам нужно больше данных, чтобы понять масштаб реионизации”, — говорит Сэнд.
Сейчас его команда обучает нейросети для автоматизации поиска подобных галактик, чтобы ускорить исследования.
Ка́рликовая гала́ктика — небольшая галактика, состоящая из нескольких миллиардов звёзд (что очень мало по сравнению, например, с нашей галактикой, насчитывающей около 200—400 миллиардов звёзд). К карликовым относят галактики со светимостью меньше 109 L☉ (примерно в 100 раз меньше светимости Млечного Пути).
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