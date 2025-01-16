Успей увидеть противостояние! Марс находится на минимальном расстоянии от Земли

16 января Марс взошел на небо в Москве около 16:30. Уже в 18:00 вечера его было отлично видно на востоке. А в 00:00 Марс будет висеть очень высоко над точкой юга. Любоваться им сегодня можно будет всю ночь напролет.
Сейчас Красная планета максимально яркая. Марс сложно не заметить, вам даже не пригодится бинокль или телескоп! Ярко-красный цвет сразу бросится в глаза. Однако диск планеты увидеть не получится. Хотя Марс сейчас в пять раз крупнее, чем в своем обычном состоянии, пишет KP. RU.
Кстати, следующего великого противостояния, когда до Марса будет "всего лишь" 55 млн км, придется ждать до 2035 года.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.