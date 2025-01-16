Успей увидеть противостояние! Марс находится на минимальном расстоянии от Земли

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

16 января Марс взошел на небо в Москве около 16:30. Уже в 18:00 вечера его было отлично видно на востоке. А в 00:00 Марс будет висеть очень высоко над точкой юга. Любоваться им сегодня можно будет всю ночь напролет.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Сейчас Красная планета максимально яркая. Марс сложно не заметить, вам даже не пригодится бинокль или телескоп! Ярко-красный цвет сразу бросится в глаза. Однако диск планеты увидеть не получится. Хотя Марс сейчас в пять раз крупнее, чем в своем обычном состоянии, пишет KP. RU.

Кстати, следующего великого противостояния, когда до Марса будет "всего лишь" 55 млн км, придется ждать до 2035 года.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

