Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревожные сигналы старости у домашних животных
Хлеб и похудение: как заморозка превращает углеводы в клетчатку
Предожирение: первый шаг к ожирению или шанс на спасение
Кофе и здоровье: чем рискуют любители напитка
Как приучить котенка к лотку: пошаговая инструкция
ФАС поддержала установку бесплатных краников для воды в аэропортах
Обычный признак рака проявляется во время сна и часто упускается из виду
Оригинальные заборы для клумб: секреты создания и укладки
Зимняя ловушка для водителей: что скрывают сугробы

Кот Шрöдингера, помог устранить ошибки в квантовых компьютерах

2:36
Наука

Мысленный эксперимент "кот Шрёдингера" вдохновил учёных на создание нового метода устранения ошибок в квантовых компьютерах.

Квантовый компьютер IBM Quantum System One
Фото: Flickr by IBM Research, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Квантовый компьютер IBM Quantum System One

Этот прорыв может значительно повысить надёжность систем, открывая новые перспективы в разработке квантовых технологий.

Как работает новый метод

Исследователи предложили кодировать квантовую информацию в атоме сурьмы, который способен находиться в восьми различных состояниях. В отличие от стандартного двухуровневого кубита, это позволяет системе быть устойчивее к ошибкам.

"У нашей метафорической "кошки' семь жизней: потребовалось бы семь последовательных ошибок, чтобы превратить "0' в "1'!" — отметил Бенджамин Вильгельм, докторант Университета Нового Южного Уэльса.

Для хранения данных учёные поместили атом сурьмы в кремниевый квантовый чип. Шесть дополнительных направлений спина дают системе возможность сохранять информацию даже при возникновении отдельных ошибок. В случае с традиционными кубитами малейший шум мог бы разрушить хрупкое квантовое состояние.

Мысленный эксперимент Шрёдингера

Эксперимент, предложенный Эрвином Шрёдингером в 1925 году, наглядно иллюстрирует странные законы квантовой механики.

Представьте себе кошку, находящуюся в закрытом ящике с механизмом, который может случайно выпустить яд. До открытия ящика кошка одновременно "жива" и "мертва" — это состояние суперпозиции, ключевое для работы квантовых систем.

Преодоление ошибок в квантовых компьютерах

Ошибки в квантовых системах — одно из главных препятствий на пути их развития. Шумы внутри компьютеров могут изменить состояние кубита, уничтожая информацию. Новый метод позволяет быстро обнаруживать и исправлять такие сбои.

"Если возникает ошибка, мы сразу её видим и можем устранить до появления новых. Представьте, что кот возвращается домой с царапиной — мы знаем, что он ввязался в драку, и можем разобраться, что произошло," — пояснил Андреа Морелло, профессор Университета Нового Южного Уэльса.

Будущее квантовых технологий

Новый метод кодирования открывает путь к созданию систем, способных надёжно обрабатывать информацию, минимизируя потери данных.

Исследователи считают, что этот подход приблизит нас к созданию полноценных квантовых компьютеров, которые смогут решать задачи, недоступные классическим системам.

Уточнения

Э́рвин Ру́дольф Йо́зеф Алекса́ндр Шрёдингер (нем. Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger; 12 августа 1887, Вена — 4 января 1961, там же) — австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике (1933). Член Австрийской академии наук (1956), а также ряда академий наук мира, в том числе иностранный член Академии наук СССР (1934).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Недвижимость
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего Аудио 
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Еда и рецепты
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус Аудио 
Этот вид мяса обходит курицу и индейку по всем параметрам
Еда и рецепты
Этот вид мяса обходит курицу и индейку по всем параметрам Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Последние материалы
Тревожные сигналы старости у домашних животных
Хлеб и похудение: как заморозка превращает углеводы в клетчатку
Предожирение: первый шаг к ожирению или шанс на спасение
Кофе и здоровье: чем рискуют любители напитка
Как приучить котенка к лотку: пошаговая инструкция
ФАС поддержала установку бесплатных краников для воды в аэропортах
Обычный признак рака проявляется во время сна и часто упускается из виду
Оригинальные заборы для клумб: секреты создания и укладки
Зимняя ловушка для водителей: что скрывают сугробы
Почему собаки воют: основные причины и способы решения проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.