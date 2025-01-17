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Уникальная находка в центре Иерусалима: культовый комплекс VIII века

2:03
Наука

Археологи обнаружили культовый комплекс VIII века до н. э. в Городе Давида, в Иерусалиме.

Иерусалим. Храм Соломона (3 Цар). Лист из Icones Biblicae. Маттеус.Zetzner.1626г ГИМ e1
Фото: commons.wikimedia.org by Мериан Маттеус (Matthaus Merian) (1593-1650), гравёр, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иерусалим. Храм Соломона (3 Цар). Лист из Icones Biblicae. Маттеус.Zetzner.1626г ГИМ e1

Это единственное известное ритуальное сооружение периода Первого Храма, расположенное всего в нескольких сотнях метров от Храмовой горы.

Среди руин восьми высеченных в скале помещений нашли маслобойку, виноградную давильню, алтарь и стоячий камень — массебу, упоминаемую в еврейской Библии.

Эти артефакты подтверждают существование ритуальных практик рядом с Первым Храмом, построенным царём Соломоном для поклонения Богу.

Загадки V-образных углублений

На полу комнаты 5, вероятно, использовавшейся для жертвоприношений, обнаружили три V-образные канавки.

Их назначение остаётся спорным: исследователи предполагают, что углубления могли использоваться для измельчения винограда или масла, установки треног для ритуалов или даже для ткацкого станка.

В комнате 4 находилась каменная массеба с платформой вокруг неё. Это, по словам учёных, «несомненно» указывает на её использование для богослужений.

История находки

Северная часть комплекса была обнаружена в 1909 году Монтегю Паркером, британским военным, но осталась нетронутой до начала новых раскопок в 2010 году.

По словам археолога, комплекс был засыпан в VIII веке до н. э., предположительно из-за религиозных реформ царя Иезекии, который стремился сосредоточить богослужения в Первом Храме.

Дополнительные находки

Рядом с комплексом обнаружили пещеру с кухонной утварью, древними печатями и грузиками для ткацких станков. Исследователи считают, что эти находки подтверждают культовый характер комплекса.

«Этот комплекс — уникальное свидетельство разнообразия ритуальных практик в Иудейском царстве», — говорит Эли Шукрон, археолог.

Уточнения

Первый храм также Храм Соломона (950—586 год до н. э.) — еврейский храм в Иерусалиме, название Иерусалимского храма до его разрушения войсками Навуходоносора II в 586 году до н. э. Строительство его описано в библейских книгах 3 Книга Царств, главы 8 и 9. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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