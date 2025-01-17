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Девять мутаций птичьего гриппа: новая угроза для человека

1:48
Наука

Учёные из Texas Biomed выявили девять мутаций в штамме птичьего гриппа H5N1, переданном жителю Техаса. Эти изменения делают вирус более агрессивным: он вызывает тяжёлые заболевания, эффективно размножается и способен проникать в мозг. Несмотря на это, одобренные FDA противовирусные препараты остаются эффективными против обоих штаммов.

птичий грипп
Фото: Wikimedia Commons by Roee Shpernik is licensed under Public domain
птичий грипп

Вирус H5N1, обычно встречающийся у диких птиц, весной 2024 года начал поражать млекопитающих, включая молочных коров в США. Вспышка быстро распространилась среди стада, а десятки людей, в основном работников ферм, заразились вирусом. Первый случай смерти от птичьего гриппа в США был зарегистрирован в январе 2025 года.

Исследование выявило, что человеческий штамм содержит девять мутаций, отсутствующих в бычьем варианте. Эти мутации делают вирус более заразным и опасным, в то время как инфекции у коров менее вредны для людей.

Учёные из Texas Biomed продолжают изучать, как вирусу удаётся поражать широкий спектр видов и почему его тяжесть варьируется у разных животных.

Texas Biomed, некоммерческий научно-исследовательский институт, активно занимается защитой от инфекционных заболеваний. Институт применяет междисциплинарный подход "одно здоровье", чтобы одновременно защищать как людей, так и животных. За время своей работы институт внёс вклад в создание первой вакцины против COVID-19, первого лекарства от Эболы и первой терапии для лечения гепатита С.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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