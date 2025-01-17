Потребление бекона и колбас превращает нас в стариков-идиотов

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведённое учёными из Массачусетской больницы Бригама, Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана и Института Броуда при Массачусетском технологическом институте и Гарварде, показало, что диеты с высоким содержанием обработанного красного мяса, такого как бекон, хот-доги и колбаса, могут повышать риск развития деменции на 13%.

Фото: Openverse by Hey Paul Studios, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вышитое изображение мозга человека

Исследование проводилось среди 133,771 человек со средним возрастом 49 лет на момент начала наблюдений, с использованием данных из Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-Up Study.

Регулярное потребление четверти порции или более обработанного мяса в день (примерно два ломтика бекона, полтора ломтика колбасы или один хот-дог) связано с увеличением риска деменции на 13%. Напротив, те, кто употреблял менее одной десятой порции в день, имели на 13% сниженный риск развития этого заболевания.

Исследование также выявило, что не только деменция, но и когнитивные функции ухудшаются при высоком потреблении обработанного мяса. Даже субъективные когнитивные изменения (SCD), такие как ухудшение памяти, были связаны с диетой.

У тех, кто ежедневно потреблял одну четверть порции обработанного мяса, риск SCD увеличивался на 14%. Аналогичный эффект наблюдался у тех, кто ел более одной порции необработанного красного мяса в день — их риск возрастал на 16%.

Исследователи предполагают, что связь между красным мясом и риском деменции может быть обусловлена влиянием на микробиом кишечника. Одним из потенциальных факторов является триметиламин-N-оксид (TMAO), продукт разложения мяса бактериями, который может ухудшать когнитивные функции. Насыщенные жиры и соль, содержащиеся в красном мясе, также могут оказывать негативное влияние на клетки мозга.

В свете этих данных учёные рекомендуют заменять обработанное красное мясо более здоровыми альтернативами, такими как орехи, бобовые или рыба, чтобы снизить риск деменции. Однако для полного понимания механизмов, связывающих питание и когнитивные изменения, необходимы дальнейшие исследования.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

