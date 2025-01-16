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Google предупреждает: немедленно удалите эту опасную программу

2:11
Наука

Google недавно выпустил предупреждение о вредоносных приложениях, в частности VPN-программах, которые содержат опасное программное обеспечение. Эти приложения, часто доступные на поддельных веб-сайтах, могут после установки получить несанкционированный доступ к вашему устройству и поставить под угрозу вашу конфиденциальность.

Как защитить устройство от вредоносных приложений

  1. Скачивайте приложения только из официальных источников.
    Используйте только проверенные магазины приложений, такие как Google Play, и избегайте загрузки с неизвестных веб-сайтов.

  2. Проверяйте подлинность веб-страниц.
    Убедитесь, что вы заходите на официальные сайты разработчиков или пользуетесь доверенными источниками для загрузки программ.

  3. Будьте осторожны с вложениями в электронной почте.
    Не открывайте подозрительные файлы или ссылки от неизвестных отправителей, так как они могут содержать вредоносные программы.

  4. Обновляйте антивирусное программное обеспечение.
    Установите и регулярно обновляйте защитные программы для своего устройства, чтобы предотвратить угрозы.

  5. Проверяйте разрешения приложений.
    Обратите внимание, какие разрешения запрашивает приложение. Если что-то кажется подозрительным, лучше откажитесь от установки.

Что делать, если вы уже установили подозрительное приложение

  • Немедленно удалите его.
    Если вы обнаружили подозрительное приложение на своем устройстве, удалите его как можно скорее.

  • Проверьте устройство на наличие вредоносных программ.
    Используйте антивирус для сканирования устройства и удаления возможных угроз.

  • Смените пароли.
    Обязательно измените пароли от учетных записей, если вы вводили их при использовании подозрительного приложения.

Почему важно быть осторожным

Опасные приложения не только ставят под угрозу вашу конфиденциальность, но и могут нанести значительный ущерб, включая кражу данных и доступ к финансовой информации. Осуществляя простые меры предосторожности, вы можете защитить свое устройство и личные данные.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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