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Неправильная зарядка телефона может стать причиной пожара: избегайте этих ошибок

Наука

Смартфон — незаменимый спутник современного человека, но его неправильное использование может нести скрытую угрозу. Одной из таких опасностей является процесс зарядки устройства. Эксперты предупреждают, что небрежность или привычки, связанные с зарядкой, могут привести к серьёзным последствиям, включая перегрев и возгорание устройства.

смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смартфон

Основные ошибки при зарядке телефона

1. Зарядка ночью

Многие оставляют телефон заряжаться на всю ночь, но это увеличивает риск перегрева батареи. Современные устройства оборудованы системами защиты, но они не всегда справляются, особенно если используются повреждённые или неоригинальные зарядные устройства.

2. Размещение под подушкой или одеялом

Оставляя телефон на мягкой поверхности во время зарядки, вы перекрываете отвод тепла. Это может привести к накоплению тепла, перегреву устройства и, в худшем случае, возгоранию.

3. Использование несертифицированных зарядных устройств

Подделки или повреждённые зарядные устройства увеличивают нагрузку на аккумулятор, что может привести к короткому замыканию. Особенно это касается дешёвых аналогов, которые не проходят должной сертификации.

Как правильно заряжать телефон?

  1. Используйте оригинальные или сертифицированные зарядные устройства.
    Зарядные устройства от производителя обеспечивают правильную нагрузку на батарею.

  2. Размещайте телефон на твёрдой и хорошо вентилируемой поверхности.
    Подойдут стол, полка или подставка, которые не удерживают тепло.

  3. Не оставляйте телефон на зарядке на длительное время.
    Заряжайте устройство днём, когда вы можете контролировать процесс.

  4. Не допускайте сильного разряда батареи.
    Уровень заряда лучше всего поддерживать в диапазоне 20-80%.

  5. Проверяйте состояние кабеля и адаптера.
    Повреждения могут стать причиной короткого замыкания.

Случаи возгорания смартфонов нередки. Они могут привести к материальному ущербу, травмам и даже трагедиям. Игнорирование базовых правил безопасности при зарядке устройства создаёт ненужный риск.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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