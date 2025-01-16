Эра ИИ: почему работодатели ищут людей с развитыми мягкими навыками

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

В эпоху искусственного интеллекта (ИИ) ключевую роль начинают играть не знания или память, а способность формулировать правильные вопросы. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в беседе с психологом Адамом Грантом в подкасте "ReThinking" поделился своим видением будущего.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Переоценка интеллекта: почему важны вопросы

Альтман отмечает, что раньше ценились люди, которые могли запоминать и анализировать огромный объем информации. Теперь же важнее способность задавать точные и провокационные вопросы. Это позволяет не только глубже понять проблему, но и находить новые идеи.

Психолог Адам Грант добавляет, что синтез информации и умение распознавать шаблоны становятся ключевыми преимуществами.

Инженерия подсказок: новый навык эпохи ИИ

Формулирование вопросов становится важным не только для общения, но и для работы с ИИ. Этот процесс известен как инженерия подсказок, и он уже становится востребованной профессией. Некоторые специалисты зарабатывают более 100 000 долларов в год благодаря умению создавать качественные запросы для ИИ-систем.

Мягкие навыки: адаптивность и любопытство

По словам миллиардера Марка Кьюбана, успешная карьера в будущем потребует от людей любопытства, гибкости и способности адаптироваться. Работодатели уже ищут кандидатов, способных быстро обучаться и меняться в условиях неопределенности.

Роль человека в мире ИИ

Несмотря на развитие ИИ, человеческий интеллект останется важным. По мнению Альтмана, люди будут помогать ИИ в развитии критического мышления, укреплении аргументов и создании новых идей. Именно взаимодействие человека и технологии станет основой будущего.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

