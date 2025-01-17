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Секрет кошачьей дружбы: ИИ открыл новые грани кошачьей коммуникации

3:28
Наука

Американские исследователи, ранее обнаружившие у кошек около трехсот различных выражений мордочки, углубились в изучение мимических проявлений Felis catus. В совместном исследовании с израильскими коллегами, специалисты пролили свет на новые аспекты мимики этих популярных домашних животных. В этом ученым помогли инструменты искусственного интеллекта.

кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кошка

В 2023 году Лорен Скотт из Медицинского центра Канзасского университета и Бриттани Н. Флоркевич из Лионского колледжа в Бейтсвилле (США) зафиксировали разнообразие гримас, свойственных домашним кошкам при взаимодействии с себе подобными. В качестве участников эксперимента выступили 53 обитателя котокафе CatCafé Lounge в Лос-Анджелесе.

Полученные тогда видеоматериалы легли в основу следующего этапа исследований, в котором ученые поставили цель проанализировать поведение кошек на предмет признаков быстрой лицевой мимикрии (БЛМ).

Под термином "быстрая лицевая мимикрия" обычно подразумевают автоматическое повторение мимики другого индивидуума. Из научной литературы известно, что подобное поведение свойственно человеку, приматам и другим социальным животным, таким как собаки и лошади. Предполагается, что оно способствует установлению и укреплению социальных связей. Некоторые исследователи считают, что подобное отражение может быть эволюционным предшественником эмпатии.

К новому проекту Скотт и Флоркевич присоединились специалисты в области компьютерных наук и вычислительных систем из Университета Хайфы (Израиль), обладающие многолетним опытом в разработке программного обеспечения с использованием алгоритмов машинного обучения для распознавания и классификации разнообразных выражений на кошачьих мордах.

Разработанный ими ИИ-инструмент, предварительно обученный на видеозаписях из предыдущего исследования, был использован для анализа кошачьей мимики по 48 "опознавательным знакам" — виртуальным отметкам в ключевых областях на мордах животных, изменения в которых и формируют сотни "выражений лица" кошек.

В итоге исследователям удалось установить, что примерно в 22% случаев взаимодействия кошки повторяли мимику друг друга, зачастую с минимальной задержкой. Тедди Лазебник (Teddy Lazebnik), один из соавторов исследования, сообщил, что когда происходило такое отзеркаливание, как правило, за этим следовало дружелюбное общение, такое как игры, вылизывание или совместные прогулки. Он подчеркнул, что искусственный интеллект сыграл важную роль в открытии, поскольку незначительные изменения в мимике были почти незаметны невооруженным глазом, даже для опытных наблюдателей.

Исследователи отметили — их анализ показал, что быстрая лицевая мимикрия у кошек чаще наблюдается в дружелюбном контексте, чем в недружелюбном. По их словам, это согласуется с предполагаемой социальной функцией мимикрии.

По мнению ученых, полученные знания имеют практическую ценность, поскольку могут помочь владельцам лучше понимать своих питомцев и налаживать с ними контакт, а также успешнее выбирать компаньонов для своих кошек.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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