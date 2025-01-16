Эволюция на запястье: Apple сделает ставку на здоровье и безопасность в своих новых устройствах

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После затянувшегося затишья, по всей видимости, Apple запланировал долгожданный релиз Apple Watch Ultra 3 на 2025 год.

Фото: commons.wikimedia.org by fancycrave1, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Apple Watch-

Текущий год обещает стать богатым на интересные анонсы для владельцев Apple Watch Ultra, в отличие от прошедшего 2024, не отмеченного новинками в этой линейке. Хотя предполагается, что Apple Watch Ultra 3 сохранит свой внешний вид, основной акцент будет сделан на внедрении ряда передовых возможностей, среди которых особо выделяются поддержка спутниковой связи и интеграция стандарта 5G RedCap.

Функция спутниковой связи, уже знакомая пользователям iPhone 14 благодаря опции "Экстренный вызов — SOS через спутник", позволит владельцам Apple Watch Ultra 3 отправлять сигналы бедствия даже в местностях, где отсутствует покрытие сотовой сети. Такое нововведение станет особенно ценным для любителей приключений и тех, чья работа или увлечения связаны с удаленными территориями. Учитывая, что модель Ultra позиционируется как устройство для активного образа жизни, в частности для трекинга, включение спутниковой связи в ее функционал представляется вполне логичным шагом.

Разработанный специально для носимой электроники, стандарт 5G RedCap требует меньшего количества компонентов и характеризуется сниженным энергопотреблением, что идеально подходит для такого устройства, как Apple Watch, которому не требуется постоянный доступ к сети на высокой скорости.

Еще одной ключевой инновацией, запланированной для Apple Watch Ultra 3, а также для модели Series 11, станет возможность отслеживания артериального давления. Эта функция дополнит постоянно расширяющийся набор инструментов для мониторинга состояния здоровья, тем самым укрепит позиции Apple Watch в качестве лидера среди носимых медицинских устройств.

Помимо умных часов, не исключено, что новые AirPods также обзаведутся датчиками сердечного ритма и температуры, которые будут интегрированы с усовершенствованным приложением "Здоровье". Кроме того, разрабатывается система коучинга на основе искусственного интеллекта, предназначенная для предоставления персонализированных рекомендаций в области здоровья и физических упражнений. Согласно сведениям, предоставленным Bloomberg, именно эти усовершенствования станут флагманскими в 2025 году.

Также в 2025 году ожидается появление AirTags 2, которые должны предложить увеличенную дальность действия и улучшенные характеристики отслеживания. И даже Apple Watch SE, самая доступная модель в линейке, может получить обновленный дизайн, призванный сделать ее более актуальной и конкурентоспособной на рынке.

Уточнения

Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента.

