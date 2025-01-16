Инвестиции в будущее: Нью-Йорк открывает двери для малых компаний в полупроводниковой отрасли

Федеральное правительство США и штат Нью-Йорк достигли соглашения на сумму 825 миллионов долларов, которое призвано превратить Empire State в ведущий международный центр исследований и разработок компьютерных чипов.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Производство микрочипов

Сенатор Чарльз Шумер, представляющий Нью-Йорк от Демократической партии, объявил о заключении сделки по созданию Национального центра полупроводниковых технологий в Олбани. Этот уникальный научно-исследовательский комплекс будет размещен в нанотехнологическом парке Олбани и финансироваться за счет средств федерального закона CHIPS и науки, который Шумер активно продвигал через Конгресс. Соглашение открывает путь для реализации амбициозного плана Нью-Йорка по созданию первого в Северной Америке государственного исследовательского центра, оснащенного передовым оборудованием для производства компьютерных чипов.

Центр планирует приобрести новую версию машины для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), стоимость которой может достигать 500 миллионов долларов. Это оборудование, размером с автобус, используется для создания микросхем, применяемых в смартфонах, автомобилях и других электронных устройствах. Шумер подчеркнул, что это одна из самых передовых технологий, когда-либо разработанных человечеством. В мире существует всего одна другая государственная машина EUV, расположенная в Бельгии.

Шумер отметил, что потенциал такого высокотехнологичного исследовательского центра сыграл ключевую роль в привлечении компании Micron Technology в район Сиракуз, где она планирует построить завод по производству чипов стоимостью 100 миллиардов долларов. По словам сенатора, Micron выбрала Сиракузы, потому что было гарантировано, что в Олбани будет создан центр исследований EUV. Шумер отметил, что для того чтобы Micron могла быстро начать работу, нам необходимо иметь эти передовые технологии и возможности для научных исследований прямо здесь, чтобы обучать специалистов и внедрять инновации, позволяющие лидерству в мировой индустрии.

Ожидается, что ученые и производители компьютерных чипов со всего мира будут стремиться работать в северной части штата Нью-Йорк, чтобы проводить исследования в новом центре и разрабатывать новые технологии. Уже более 200 партнеров из промышленности, университетов, федеральных учреждений и международных исследовательских организаций зарегистрировались для участия в проекте. Среди крупных партнеров — такие компании, как IBM, Tokyo Electron и Applied Materials, а также ученые из Южной Кореи.

Исследовательский центр также предоставит возможность малым компаниям, не имеющим ресурсов для приобретения собственной машины EUV, проводить исследования и разрабатывать более быстрые и сложные компьютерные чипы. Шумер подчеркнул, что это поможет демократизировать доступ к передовым технологиям, способствуя развитию всей северной части штата Нью-Йорк и национальной экосистемы полупроводниковой отрасли. Он добавил, что исторические прорывы, которые сегодня кажутся невообразимыми, станут реальностью благодаря этим инвестициям.

Шумер также отметил, что инвестиции помогут привлечь новых производителей чипов и их поставщиков в северную часть штата. Губернатор Кэти Хоукул заявила, что штат Нью-Йорк обязуется инвестировать 1 миллиард долларов в исследовательский центр, рассчитывая привлечь дополнительные 9 миллиардов долларов частных инвестиций от компаний, занимающихся производством полупроводников.

Уточнения

Литогра́фия — разновидность печатной графики, основанная, в отличие от гравюры, на технике плоской печати, при которой типографская краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу.

