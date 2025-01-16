Частое использование ИИ связали с ухудшением критического мышления у людей

Частое применение инструментов искусственного интеллекта (ИИ) связано со снижением навыков критического мышления. Такое утверждение содержится в исследовании, опубликованном в журнале Societies.
Эксперты отметили, что с ростом популярности ИИ в повседневной жизни люди начинают чрезмерно полагаться на виртуальных помощников. В долгосрочной перспективе это вряд ли обойдется без негативного влияния на когнитивные способности и уровень критического мышления в обществе.
В ходе исследования ученые использовали опросы и интервью. Участников разбили на три возрастные категории: 17-25 лет, 26-45 и 46 лет и старше. Статистический анализ продемонстрировал заметную отрицательную корреляцию между использованием ИИ и показателями критического мышления. Выяснилось, что с увеличением частоты применения ИИ респонденты менее критически оценивали поступающую информацию.
Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.