Частое использование ИИ связали с ухудшением критического мышления у людей

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Частое применение инструментов искусственного интеллекта (ИИ) связано со снижением навыков критического мышления. Такое утверждение содержится в исследовании, опубликованном в журнале Societies.

Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка смотрит в экран смартфона

Эксперты отметили, что с ростом популярности ИИ в повседневной жизни люди начинают чрезмерно полагаться на виртуальных помощников. В долгосрочной перспективе это вряд ли обойдется без негативного влияния на когнитивные способности и уровень критического мышления в обществе.

В ходе исследования ученые использовали опросы и интервью. Участников разбили на три возрастные категории: 17-25 лет, 26-45 и 46 лет и старше. Статистический анализ продемонстрировал заметную отрицательную корреляцию между использованием ИИ и показателями критического мышления. Выяснилось, что с увеличением частоты применения ИИ респонденты менее критически оценивали поступающую информацию.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

