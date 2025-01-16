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Частое использование ИИ связали с ухудшением критического мышления у людей

1:04
Наука

Частое применение инструментов искусственного интеллекта (ИИ) связано со снижением навыков критического мышления. Такое утверждение содержится в исследовании, опубликованном в журнале Societies.

Девушка смотрит в экран смартфона
Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка смотрит в экран смартфона

Эксперты отметили, что с ростом популярности ИИ в повседневной жизни люди начинают чрезмерно полагаться на виртуальных помощников. В долгосрочной перспективе это вряд ли обойдется без негативного влияния на когнитивные способности и уровень критического мышления в обществе.

В ходе исследования ученые использовали опросы и интервью. Участников разбили на три возрастные категории: 17-25 лет, 26-45 и 46 лет и старше. Статистический анализ продемонстрировал заметную отрицательную корреляцию между использованием ИИ и показателями критического мышления. Выяснилось, что с увеличением частоты применения ИИ респонденты менее критически оценивали поступающую информацию.

 

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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