Российские учёные разработали технологию для создания умной еды

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Метод микрокапсулирования, позволяющий доставлять витамины, пробиотики и другие полезные вещества непосредственно в кишечник, разработали ученые СКФУ. Это позволит обогатить продукты питания полезными компонентами и микроэлементами.

Фото: unsplash.com by Prastika Herlianti prastikaher, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горячая еда

Исследователи университета разработали методы извлечения и микрокапсулирования биологически активных веществ из растительного сырья, микроводорослей, молочнокислых бактерий и лактозосбраживающих дрожжей. Созданный ими пилотный капсулятор производит микрокапсулы размером 100-300 микрометров, что сопоставимо с манной крупой и удобно для употребления. В качестве оболочки специалисты использовали хитозан — природный полисахарид, получаемый из панцирей ракообразных, таких как креветки и крабы.

Как рассказали ученые, хитозан обладает выраженными антибактериальными свойствами, обеспечивая защиту продуктов от порчи, а также способностью формировать прочные пленки, пригодные для создания микрокапсул. Внутри таких капсул молочные дрожжи сохраняют свою активность.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах. По другому определению это микроорганизмы, использующиеся в терапевтических целях, а также пищевые продукты и биологически активные добавки, содержащие живые микрокультуры.

