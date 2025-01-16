Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто покорил Китай в 2024 году? ТОП-10 самых популярных авто на дорогах КНР
Самый большой кроссовер Volkswagen для Китая обновился
7 самых стильных оттенков для маникюра в 2025 году: выбери свой
Инвестиции в будущее: Нью-Йорк открывает двери для малых компаний в полупроводниковой отрасли
Там туман и снег создают магию — названо идеальное место для путешествий зимой
Антарктида под угрозой: бомба замедленного действия может изменить мир
Новый Santa Fe Hybrid: что предлагает гибридная версия?
Яичница без корочек и пузырей? Это проще, чем кажется
Талия увеличивается в объёме: как этого избежать?

Свет и тьма: как неправильное освещение мешает сну после коронавируса

1:39
Наука

Специалисты из Тюменского государственного медицинского университета обнаружили, что у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, возникают трудности со сном. Об этом сообщает издание tmn. aif.ru

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

В рамках исследования, проведенного под руководством профессора Дениса Губина, были изучены данные 122 жителей Тюмени в возрасте от 20 до 40 лет. Ученые пришли к выводу, что у тех, кто переболел COVID-19, чаще наблюдаются сбои в циркадных ритмах, регулирующих чередование сна и бодрствования, а также влияющих на другие физиологические процессы. Основной причиной таких нарушений, по мнению исследователей, является некорректное использование освещения, что крайне важно для поддержания здоровья.

На протяжении семи дней участники эксперимента использовали специальные устройства, напоминающие наручные часы, — актиметры. Эти приборы непрерывно собирали информацию о физической активности, продолжительности и качестве сна, температуре тела, а также уровне освещения в различных диапазонах.

Результаты показали, что люди, перенесшие коронавирус, склонны ложиться спать позже привычного времени, их сон становится менее продолжительным, а физическая активность смещается на нехарактерные для суточного ритма периоды. Исследователи предполагают, что подобные изменения могут быть связаны с влиянием инфекции на восприимчивость к свету, а также с возможными изменениями в активности определенных участков мозга.

Уточнения

Коронавирусы — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как получить здоровую рассаду без пикировки: простой метод
Садоводство, цветоводство
Как получить здоровую рассаду без пикировки: простой метод Аудио 
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Наука и техника
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах Аудио 
Три лучших сорта огурцов для сладкого и хрустящего урожая
Садоводство, цветоводство
Три лучших сорта огурцов для сладкого и хрустящего урожая Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Последние материалы
Там туман и снег создают магию — названо идеальное место для путешествий зимой
Антарктида под угрозой: бомба замедленного действия может изменить мир
Новый Santa Fe Hybrid: что предлагает гибридная версия?
Яичница без корочек и пузырей? Это проще, чем кажется
Талия увеличивается в объёме: как этого избежать?
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода на фоне санкций США
Ученые выяснили, какие собаки агрессивнее других
Ошибки, которые мешают вам подружиться с собакой
Ничего, что я Чехоff?: в театре Модерн покажут невероятную историю жизни Михаила и Ольги Чеховых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.