Свет и тьма: как неправильное освещение мешает сну после коронавируса

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Тюменского государственного медицинского университета обнаружили, что у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, возникают трудности со сном. Об этом сообщает издание tmn. aif.ru

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Девушка перед сном

В рамках исследования, проведенного под руководством профессора Дениса Губина, были изучены данные 122 жителей Тюмени в возрасте от 20 до 40 лет. Ученые пришли к выводу, что у тех, кто переболел COVID-19, чаще наблюдаются сбои в циркадных ритмах, регулирующих чередование сна и бодрствования, а также влияющих на другие физиологические процессы. Основной причиной таких нарушений, по мнению исследователей, является некорректное использование освещения, что крайне важно для поддержания здоровья.

На протяжении семи дней участники эксперимента использовали специальные устройства, напоминающие наручные часы, — актиметры. Эти приборы непрерывно собирали информацию о физической активности, продолжительности и качестве сна, температуре тела, а также уровне освещения в различных диапазонах.

Результаты показали, что люди, перенесшие коронавирус, склонны ложиться спать позже привычного времени, их сон становится менее продолжительным, а физическая активность смещается на нехарактерные для суточного ритма периоды. Исследователи предполагают, что подобные изменения могут быть связаны с влиянием инфекции на восприимчивость к свету, а также с возможными изменениями в активности определенных участков мозга.

Уточнения

Коронавирусы — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.

