В Антарктиде обнаружена "бомба замедленного действия": угроза глобальной катастрофы

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Ученые бьют тревогу после обнаружения в Антарктиде потенциальной угрозы, способной привести к масштабным изменениям на Земле. Если этот «механизм замедленного действия» сработает, ледяной континент может измениться до неузнаваемости, а уровень моря поднимется настолько, что это вызовет беспрецедентные экологические и гуманитарные последствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Красовский Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сопка Радио 2007 - panoramio

Подземные вулканы и их роль в таянии льдов

В Западной Антарктиде подо льдами скрыто более 100 вулканов. Этот регион, по данным нового исследования, является «особенно уязвимым к обрушению». Ученые предупреждают, что изменение климата, вызывающее таяние ледников, приводит к активизации подземной вулканической деятельности, что, в свою очередь, ускоряет процесс таяния на поверхности.

Когда ледяной слой истончается, давление на земную кору снижается. Это создает эффект поднятия грунта, который позволяет магматическим камерам расширяться. Такое расширение увеличивает риск извержений, поскольку давление на стенки магматических камер возрастает, а газы, содержащиеся в магме, начинают высвобождаться.

Цикл ускоренного таяния

Извержения вулканов, в свою очередь, усиливают процесс таяния льдов, запуская опасный цикл: больше извержений — больше таяния. Ученые провели более 4000 компьютерных симуляций, чтобы изучить этот механизм. Они установили, что таяние ледников в Антарктиде значительно ускоряет процессы, ведущие к вулканическим извержениям. По прогнозам, такие процессы могут происходить в течение десятков или сотен лет.

Результаты моделирования

В одном из сценариев исследователи смоделировали таяние ледяного слоя толщиной 1 км за 300 лет — умеренный показатель для Западной Антарктиды. Результаты показали значительный рост вулканической активности, включая увеличение размеров извержений.

Некоторые магматические камеры выделяли достаточно тепла, чтобы растопить более 9000 квадратных метров льда в год. Если же весь лед в Антарктиде растает, уровень мирового океана поднимется на 60 метров, что приведет к затоплению всех прибрежных и островных территорий. В результате миллиарды людей будут вынуждены мигрировать, что вызовет экологический и социальный кризис невиданного масштаба.

Будущее: угроза через 300 лет

На данный момент данные показывают, что это сценарий может стать реальностью через 300 лет при текущих темпах изменения климата. Однако это оставляет человечеству достаточно времени, чтобы найти решение и предотвратить катастрофу.

На португальском: Vulcões escondidos na Antártica: uma bomba-relógio climática

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

