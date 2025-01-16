Обнаружены доказательства существования воды на Марсе 3,7 млрд лет назад

Исследователи нашли две группы древних волновых ряби на Марсе — свидетельства существования давно высохших водоемов, сохранившиеся в слое горных пород. Волновые ряби представляют собой небольшие колебания на песчаных берегах озер, образованные движением воды, вызванным ветром. Эти ряби указывают на то, что вода в прошлом находилась в открытом состоянии, контактировала с атмосферой Марса и не была покрыта льдом, как предполагали некоторые климатические модели.

Фото: Science Advances (2025) is licensed under public domain Волновые ряби на Марсе

Улики из прошлого

Волновые ряби — одно из наиболее ясных доказательств существования древних стоячих водоемов, которые можно найти в геологическом слое. Ученые предполагают, что эти ряби сформировались около 3,7 миллиардов лет назад, что свидетельствует о более теплой и плотной атмосфере на Марсе, способной поддерживать жидкую воду.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Руководителями исследования являются профессор геологии Калтеха Джон Гротцингер и Майкл Лэмб.

«Форма ряби могла быть образована только под водой, находившейся в открытом контакте с атмосферой и воздействием ветра», — объясняет первый автор исследования, докторант Клэр Мондро.

Размер озера и условия его существования

Майкл Лэмб, специалист по взаимодействию осадков, воды и атмосферы на Земле, использовал компьютерные модели для анализа ряби. Их высота составляет всего 6 миллиметров, а расстояние между волнами — 4–5 сантиметров. Такие мелкие ряби в тонком песке формируются под воздействием небольших волн, что указывает на то, что озеро было мелким, не глубже 2 метров.

Этот период, около 3,7 миллиардов лет назад, совпадает с началом перехода Марса к более сухим климатическим условиям, однако открытая вода в этот момент все еще существовала.

Обнаружение и значение

Волновые ряби были обнаружены в 2022 году марсоходом NASA Curiosity в районе кратера Гейла. Одна из групп ряби, известная как Prow, была найдена в регионе, где ранее находились ветровые дюны. Вторая группа, расположенная поблизости в породах полосы Amapari Marker Band, указывает на наличие озера глубиной до 2 метров. Эти находки подтверждают, что условия для формирования ряби возникали на Марсе неоднократно.

«Обнаружение волновых ряби — важный шаг в изучении древнего климата Марса», — говорит Гротцингер, бывший главный ученый миссии Curiosity.

«Мы искали подобные признаки со времен миссий Opportunity и Spirit, которые начались в 2004 году. Ранее мы находили ряби, образованные текучей водой, но было неясно, могли ли они свидетельствовать о наличии озер или мелких морей.

В 2014 году Curiosity обнаружил доказательства долгоживущих древних озер, а теперь, спустя 10 лет, марсоход подтвердил существование водоемов, свободных ото льда. Это открытие дает важное представление о раннем климате Марса».

Перспективы для микробной жизни

По словам Клэр Мондро, продление времени существования жидкой воды на поверхности Марса увеличивает вероятность обитания микробов в прошлом.

Ключевые факты:

Волновые ряби свидетельствуют о наличии воды, контактировавшей с атмосферой.

Они образовались около 3,7 миллиардов лет назад , в период, когда Марс начинал высыхать.

, в период, когда Марс начинал высыхать. Эти данные подтверждают, что климат на раннем Марсе был теплым и влажным.