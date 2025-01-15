Катастрофа близится: что за собой повлечёт глобальное потепление?

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые сообщили, что из-за глобального потепления в мире произойдет потоп, а в Антарктиде произойдет массовое извержение вулканов. Результаты исследования по этому поводу опубликованы в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

Фото: flickr.com by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ остров

Ученые, благодаря своему проекту, подтвердили тревожное открытие почти десятилетней давности — подо льдом Антарктиды копят мощь сотни вулканов. Многочисленные находятся на западе континента, где сейчас активно сходят и тают ледники. Если вулканы начнут извергаться, льды растают, талая вода поднимет уровень мирового океана. Многие прибрежные районы планеты будут погружены под воду, сказано в публикации.

По мнению ученых, чем быстрее тают ледники, тем ближе начало массового извержения. Некоторые из исследователей уверены, что это произойдет не скоро, другие же считают, что вулканы сотрут человечество с лица Земли в этом веке.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

