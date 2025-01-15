Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компостирование хвои: как создать питательную среду для вашего сада
7 растений, которые сделают ваш дом более ароматным
Восстановите кишечник за счёт правильных напитков
Неожиданные вещи, мешающие сосредоточиться на дороге
Новостройки vs вторичка: что выбрать в 2025 году?
Депутат Госдумы назвал безопасные для отдыха места у Чёрного моря после разлива мазута
Как зимние тренировки могут изменить вашу жизнь: секреты успешного бега
Что кошки знают о своих хозяевах: исследование из Японии
Эффект губки — почему пожарные в Калифорнии бессильны в борьбе с огнём

Катастрофа близится: что за собой повлечёт глобальное потепление?

1:04
Наука

Ученые сообщили, что из-за глобального потепления в мире произойдет потоп, а в Антарктиде произойдет массовое извержение вулканов. Результаты исследования по этому поводу опубликованы в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

остров
Фото: flickr.com by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
остров

Ученые, благодаря своему проекту, подтвердили тревожное открытие почти десятилетней давности — подо льдом Антарктиды копят мощь сотни вулканов. Многочисленные находятся на западе континента, где сейчас активно сходят и тают ледники. Если вулканы начнут извергаться, льды растают, талая вода поднимет уровень мирового океана. Многие прибрежные районы планеты будут погружены под воду, сказано в публикации.

По мнению ученых, чем быстрее тают ледники, тем ближе начало массового извержения. Некоторые из исследователей уверены, что это произойдет не скоро, другие же считают, что вулканы сотрут человечество с лица Земли в этом веке.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Правда ТВ
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров Аудио 
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Шоу-бизнес
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала Аудио 
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Туризм
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине Аудио 
Популярное
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали

Как часто мыться и что выбрать: душ или ванну? Узнайте, как избежать ошибок, которые вредят коже, и сохранить здоровье с простыми правилами гигиены.

Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Как защитить свой участок: опасные растения, от которых нужно избавиться
Как защитить свой участок: опасные растения, от которых нужно избавиться
Последние материалы
Компостирование хвои: как создать питательную среду для вашего сада
7 растений, которые сделают ваш дом более ароматным
Восстановите кишечник за счёт правильных напитков
Неожиданные вещи, мешающие сосредоточиться на дороге
Новостройки vs вторичка: что выбрать в 2025 году?
Депутат Госдумы назвал безопасные для отдыха места у Чёрного моря после разлива мазута
Как зимние тренировки могут изменить вашу жизнь: секреты успешного бега
Что кошки знают о своих хозяевах: исследование из Японии
Эффект губки — почему пожарные в Калифорнии бессильны в борьбе с огнём
Катастрофа близится: что за собой повлечёт глобальное потепление?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.