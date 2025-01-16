Каждые две недели на Земле исчезает какой-то язык — почему это происходит

Ученые Австралийского национального университета (ANU) выявили серьезную проблему массового вымирания национальных языков.
Каждые две недели исчезает какой-то язык, что приводит к уменьшению культурно-языкового разнообразия.
В мире насчитывается около 7 тысяч языков, более 40% из которых находятся под угрозой исчезновения.
Причины исчезновения языков:
Исчезновение языков наносит тяжелый удар по культурному наследию человечества. Молодые поколения, забывающие свои родные языки, теряют также культурные ценности и фольклор.
Языки Южной и Центральной Америки, Западной Африки и Северной Австралии особенно подвержены риску исчезновения.
Американский лингвист Сюзанна Ромэн предсказывает, что в течение следующего века от 60% до 90% языков в мире могут исчезнуть.
Язы́к — сложная знаковая система, естественно или искусственно созданная и соотносящая понятийное содержание и типовое звучание (написание).
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