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Каждые две недели на Земле исчезает какой-то язык — почему это происходит

1:17
Наука

Ученые Австралийского национального университета (ANU) выявили серьезную проблему массового вымирания национальных языков.

Ученики школы
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ученики школы

Каждые две недели исчезает какой-то язык, что приводит к уменьшению культурно-языкового разнообразия. 

В мире насчитывается около 7 тысяч языков, более 40% из которых находятся под угрозой исчезновения.

Причины исчезновения языков:

  • Стихийные бедствия, такие как цунами и лесные пожары, могут привести к мгновенному исчезновению языков.
  • Глобальные климатические изменения усугубляют ситуацию.
  • Социально-экономические факторы вытесняют языки из политической, экономической и социальной сферы, понижая их статус.

Исчезновение языков наносит тяжелый удар по культурному наследию человечества. Молодые поколения, забывающие свои родные языки, теряют также культурные ценности и фольклор.

Языки Южной и Центральной Америки, Западной Африки и Северной Австралии особенно подвержены риску исчезновения.

Американский лингвист Сюзанна Ромэн предсказывает, что в течение следующего века от 60% до 90% языков в мире могут исчезнуть.

Уточнения

Язы́к — сложная знаковая система, естественно или искусственно созданная и соотносящая понятийное содержание и типовое звучание (написание).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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