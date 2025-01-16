Сутки на Земле стали короче — как изменился наш взгляд на время

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа исследователей сообщает, что привычная продолжительность суток на Земле значительно сократилась.

Фото: pixabay.com by Didgeman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Часы

Этот феномен связывают с изменением частоты резонанса Шумана, которое отражает электромагнитные колебания между поверхностью Земли и ионосферой.

В середине ХХ века частота стабильно находилась на уровне 7,83 Герц, но в настоящее время она возросла до 16 Герц. В результате, субъективное восприятие суток сократилось до 16 часов, как сообщает издание LIFE.

Специалисты отмечают, что происходят реальные изменения, связанные с глобальной трансформацией человеческого сознания. Ускорение временных процессов указывает на переход цивилизации к новому этапу развития.

Исследователи подчеркивают, что в данный исторический период наблюдается беспрецедентный сдвиг в восприятии времени, что свидетельствует о начале фундаментальных изменений в эволюции человечества.

Эксперты утверждают, что физическая продолжительность суток остается стабильной или изменилась лишь на доли секунды.

Однако кардинальным образом меняется только субъективное восприятие времени. Ученые рассматривают это как маркер перехода от приоритета материальных ценностей к духовным ориентирам в развитии общества, сообщает LIFE.

Уточнения

Су́тки — единица измерения времени, приблизительно равная периоду обращения Земли вокруг своей оси.



