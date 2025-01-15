Как беспилотники помогают в борьбе с засухой и вызывают снег в Китае

Китайские ученые успешно провели первый эксперимент по искусственному увеличению снега в горах Куньлунь.
Горы Куньлунь играют важнейшую роль в снабжении водными ресурсами западной части страны.
Для реализации операции использовались дроны, оснащенные дымовыми факелами с продолжительным временем действия. Эти факелы высвобождают катализаторы на высоте, что крайне важно для районов, расположенных на 3500 метрах над уровнем моря. Дрон поднялся на высоту 4200 метров и успешно инициировал поджиг факелов.
Контроль и мониторинг проводились с помощью высокоточных датчиков и систем, обеспечивающих правильное выполнение задачи. С начала 2024 года было осуществлено 23 эксперимента по усилению осадков с использованием больших и средних дронов. Общая продолжительность полетов составила 46 часов, при этом каждая операция длилась более полутора часов.
Искусственное увеличение осадков способствует восполнению запасов как поверхностных, так и подземных вод, сообщает "Синьхуа".
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту
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