Google меняет правила игры — ключи ввода вместо паролей

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Google внедряет ключи ввода в качестве альтернативы паролям для входа в систему.

Фото: shopify.com by Farah is licensed under Burst Some Rights Reserved Google

Хотя пароли по-прежнему будут работать, ключи ввода станут основным и предпочтительным методом авторизации. Данная система обеспечивает более высокий уровень безопасности, так как использует комбинацию электронной почты и пароля для создания и последующего использования ключа.

По умолчанию Google активирует опцию, позволяющую пользователям пропускать ввод пароля, если это возможно. Это связано с тем, что пароли могут быть украдены и затем использованы для доступа к нескольким учетным записям, что создает риск массовых атак.

На данный момент Google не предоставил конкретные данные о частоте использования ключей доступа, однако пользователи уже активно применяют эту функциональность на таких популярных платформах, как YouTube и Google Maps. Аналогичные технологии также внедряются другими крупными компаниями, такими как Apple, Microsoft, eBay, Uber и WhatsApp.

Работа над устранением паролей началась в Google более десяти лет назад, и большинство пользователей отреагировали на эту новацию положительно, сообщает венгерское издание kirsche.

Уточнения

Google — поисковая система, компания.

