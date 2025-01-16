Google меняет правила игры — ключи ввода вместо паролей

Google внедряет ключи ввода в качестве альтернативы паролям для входа в систему.
Хотя пароли по-прежнему будут работать, ключи ввода станут основным и предпочтительным методом авторизации. Данная система обеспечивает более высокий уровень безопасности, так как использует комбинацию электронной почты и пароля для создания и последующего использования ключа.
По умолчанию Google активирует опцию, позволяющую пользователям пропускать ввод пароля, если это возможно. Это связано с тем, что пароли могут быть украдены и затем использованы для доступа к нескольким учетным записям, что создает риск массовых атак.
На данный момент Google не предоставил конкретные данные о частоте использования ключей доступа, однако пользователи уже активно применяют эту функциональность на таких популярных платформах, как YouTube и Google Maps. Аналогичные технологии также внедряются другими крупными компаниями, такими как Apple, Microsoft, eBay, Uber и WhatsApp.
Работа над устранением паролей началась в Google более десяти лет назад, и большинство пользователей отреагировали на эту новацию положительно, сообщает венгерское издание kirsche.
Google — поисковая система, компания.
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