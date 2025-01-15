Эффект губки — почему пожарные в Калифорнии бессильны в борьбе с огнём

Атмосфера, по словам ученых, функционирует как губка: она поглощает влагу из земли, затем сжимается и разжимается.
С изменением климата этот процесс усугубляется: значительные осадки увеличивают также риск возникновения пожаров.
В Калифорнии (США), где уже который день буйствуют пожары, уровень влажности почвы снизился до критического. Этот процесс характерен для большинства районов с умеренным климатом и субтропиков. Такие ландшафты становятся более подверженными возгоранию.
В недавнем глобальном исследовании было подтверждено, что в Калифорнии около 40% высыхания связано с антропогенным глобальным потеплением. Это указывает на наличие долгосрочной тенденции, связанной с естественной изменчивостью, но также очевидно, что она является следствием человеческой деятельности.
Пожары в Калифорнии длятся уже 8 дней. В контроле над огнем возникли огромные проблемы. И пожарным сложно решить их. Из-за "эффекта губки" в атмосфере, сообщает irozhlas.cz.
Калифо́рния — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.
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