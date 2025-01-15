Эффект губки — почему пожарные в Калифорнии бессильны в борьбе с огнём

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Атмосфера, по словам ученых, функционирует как губка: она поглощает влагу из земли, затем сжимается и разжимается.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Booher, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожары в Калифорнии

С изменением климата этот процесс усугубляется: значительные осадки увеличивают также риск возникновения пожаров.

В Калифорнии (США), где уже который день буйствуют пожары, уровень влажности почвы снизился до критического. Этот процесс характерен для большинства районов с умеренным климатом и субтропиков. Такие ландшафты становятся более подверженными возгоранию.

В недавнем глобальном исследовании было подтверждено, что в Калифорнии около 40% высыхания связано с антропогенным глобальным потеплением. Это указывает на наличие долгосрочной тенденции, связанной с естественной изменчивостью, но также очевидно, что она является следствием человеческой деятельности.

Пожары в Калифорнии длятся уже 8 дней. В контроле над огнем возникли огромные проблемы. И пожарным сложно решить их. Из-за "эффекта губки" в атмосфере, сообщает irozhlas.cz.

Уточнения

Калифо́рния — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.

