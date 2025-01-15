Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах

В водах Соломоновых Островов обнаружен коралл-гигант, который стал сенсацией для ученых. Его размеры поражают: 34 метра в ширину, 32 метра в длину и 5,5 метра в высоту. Возраст этого удивительного организма оценивается в 300 лет, что позволяет ему быть свидетелем эпохи Наполеона и пережить значительные изменения окружающей среды.
Эта находка стала возможной благодаря экспедиции Pristine Seas от National Geographic. Команда исследователей во главе с видеографом Ману Сан Феликсом искала затонувший объект, но наткнулась на этот живой реликт совершенно случайно. Коралл принадлежит к виду Pavona clavus, который ранее никогда не достигал подобных размеров.
«Увидеть что-то настолько огромное и древнее — это вдохновляет», — сказал Сан Феликс, подчеркнув, что коралл продемонстрировал удивительную устойчивость к экологическим изменениям.
Кораллы часто страдают от изменений температуры воды, вызванных изменением климата, что приводит к их обесцвечиванию и гибели. Однако этот риф в мелких водах Соломоновых Островов смог сохранить свою целостность, несмотря на воздействие потепления океана и загрязнения.
Гигантский коралл состоит из миллионов полипов, объединенных в единый организм. Его долголетие и размеры подчеркивают, насколько важны коралловые рифы для биологического разнообразия и защиты прибрежных экосистем.
Местные общины Соломоновых Островов уже обратились к правительству с просьбой усилить охрану морских территорий. На конференции COP29 министр климата Тревор Манемахага заявил, что коралловые рифы являются не только экологическим, но и экономическим ресурсом страны.
Рифы выполняют важные функции:
Но с разрушением рифов из-за вырубки лесов и других разрушительных действий их будущее остается под угрозой. Ученые и экологи призывают к разработке устойчивых методов управления природными ресурсами.
Коралловые рифы играют ключевую роль в поддержании океанических экосистем и служат естественным барьером от штормов. Это открытие подчеркивает необходимость увеличения финансирования и разработки стратегий по их сохранению.
«Увидеть нечто настолько впечатляющее и древнее — это не только повод для восхищения, но и сигнал к действию», — подчеркнул Ману Сан Феликс. Защита таких реликтов — шаг к сохранению нашей голубой планеты для будущих поколений.
Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов.
Соломо́новы Острова́ (англ. Solomon Islands [ˈsɒləmən ˈaɪlənds]) — государство в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии, занимающее бо́льшую часть одноимённого архипелага, а также некоторые другие островные группы.
Как часто мыться и что выбрать: душ или ванну? Узнайте, как избежать ошибок, которые вредят коже, и сохранить здоровье с простыми правилами гигиены.