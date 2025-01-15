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Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса

1:57
Наука

Данные о подрыве газопровода "Северный поток" 26 сентября 2022 года вызывают обеспокоенность ученых тем, как такие крупные антропогенные выбросы могут повлиять на окружающую среду.

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана, что вдвое превышает предыдущие оценки. Это подчеркивает необходимость более тщательного мониторинга и анализа последствий таких аварий.

Метан, как один из основных парниковых газов, имеет гораздо более сильный эффект в сравнении с углекислым газом в краткосрочной перспективе. Его воздействие на климат, в частности, может быть ощутимо гораздо быстрее, что делает такие выбросы особенно опасными. Ученые сообщают, что в местах выброса концентрация метана превышала нормативные уровни в тысячу раз, и высокие уровни сохранялись в области даже несколько месяцев спустя.

Использование подводного робота и других физических методов для сбора данных подтверждает важность технологий в изучении морской экологии и антропогенных воздействий на нее. Важным достижением является то, что методы обсервации были направлены как на поверхностные, так и на глубоководные уровни, что позволило получить полное представление о последствиях происшествия.

Выводы, сделанные в статье, поднимают важные вопросы о необходимости улучшения технологий контроля выбросов и более строгого регулирования в области энергетической безопасности. Они также подчеркивают, насколько важна междисциплинарная работа ученых для понимания сложных экологических процессов и оценки рисков, связанных с промышленной деятельностью, сообщает planet-today.ru.

Уточнения

Мета́н — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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