Потепление воды в Антарктиде может стать катастрофой для планеты

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Тёплая вода приближается к одному из крупнейших ледников в Антарктиде, и это может быть смертельным для целого шельфового льда.

Фото: flickr.com by Drew Avery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Айсберг

Ледник Фильхнера-Ронне (FRIS), расположенный в море Уэдделла, стабилен, но в последние годы наблюдается тревожный тренд. Потепление воды может угрожать его целостности, что приведёт к глобальным последствиям для уровня моря.

Исследования, показали, что тёплая вода поднималась к ледяной массе в годы с минимальной площадью морского льда.

В такие периоды тепло может быстрее достигать шельфа, и если оно доберётся до его основания, это приведёт к его таянию.

"Если тёплая вода достигнет основания шельфового ледника, она растопит его". — предупреждает Надин Штайгер, океанограф из Университета Сорбонны.

И хотя ученые говорят, что это не произойдёт быстро, потенциальное таяние ледника будет катастрофическим для уровня моря, что требует неотложных наблюдений.

Температура в водах, окружающих Антарктиду, составляет всего 1°C, что не является критично тёплым, но достаточно для таяния льда.

В 2017 и 2018 годах интенсивность поступления тёплой воды была особенно высокой, что совпало с периодами низкого уровня морского льда.

Кейтлин Ноутен, специалист по моделированию океанических льдов, отмечает, что повышение температуры вод в этом регионе может быть результатом естественных циклов, но с каждым годом такие аномалии становятся всё более частыми.

И хотя на данный момент ледник остаётся стабильным, в будущем могут возникнуть серьёзные проблемы. В случае если глобальное потепление превысит 7°C, FRIS начнёт серьёзно деградировать.

И хотя многие ученые уверены, что этот процесс займёт столетия, уже сейчас мы наблюдаем катастрофическое таяние в других частях Антарктиды, что значительно ускоряет повышение уровня моря.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

