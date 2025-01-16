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Вулкан Бардарбунга потряс Исландию: будет ли мощное извержение

Наука

Исландия вновь на пороге опасности. В районе одного из самых больших вулканов страны — Бардарбунга — произошло более 130 землетрясений всего за несколько часов. Это может быть предвестием мощного извержения, говорят эксперты.

Извержение подводного вулкана
Фото: Wikipedia by Buzz Andersen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Извержение подводного вулкана

Серия землетрясений началась рано утром 14 января, и самое сильное достигло магнитуды 5,1.

Вулкан Бардарбунга, расположенный в северо-западной части Исландии, является одним из самых активных и опасных.

В последние месяцы в регионе наблюдается рост сейсмической активности, и эта новая серия толчков только усиливает опасения.

Бардарбунга — это не просто вулкан, а огромная вулканическая система, покрытая ледником. Вулкан имеет кальдеру, размер которой достигает 65 квадратных километров. Его последний крупный взрыв произошел с августа 2014 года по февраль 2015 года.

Тогда извержение создало огромное лавовое поле и выбросило токсичные газы, затронувшие не только Исландию, но и Европу. Извержение Бардарбунги стало крупнейшим за более чем 300 лет.

Как будет развиваться ситуация с этим вулканом в ближайшее время? Все зависит от того, где именно начнется извержение.

Возможны два сценария: либо активность сосредоточится за пределами кальдеры, как это было в 2014 году, либо извержение начнется внутри кальдеры, что может привести к сильным выбросам пепла и ледниковым паводкам.

Исландское метеорологическое управление (IMO) внимательно следит за ситуацией, но на данный момент точные прогнозы сделать сложно.

Вулкан Бардарбунга — это не только гигантский вулкан, но и частично покрытый ледником, что делает его особенно уникальным и непредсказуемым в плане активности.

 

Уточнения

Исла́ндия (исл. Ísland, МФА: - "страна льдов" или "ледяная страна") — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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