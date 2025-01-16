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Ошибка археологов: древние кости из Усикавы принадлежат не человеку

1:55
Наука

Окаменелости, которые десятилетиями считались самыми древними человеческими останками в Японии, оказались фальшивкой! На самом деле, найденные кости принадлежат не человеку, а древнему медведю.

Могила шаманки
Фото: Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Могила шаманки

История началась в конце 1950-х годов, когда археологи нашли окаменелости в районе Усикава, в городе Тоёхаси, примерно в 225 км от Токио.

Эти останки долго считались важным доказательством существования человека на японском архипелаге более 20 000 лет назад.

Но недавно, благодаря новому исследованию, выяснилось, что кости принадлежат не человеку, а бурому медведю (Ursus arctos).

Ген Сува, антрополог из Токийского университета, возглавил проект, который окончательно развеял миф о "человеке из Усикавы".

Исследования с использованием компьютерной томографии показали, что плечевая кость, которая ранее считалась человеческой, на самом деле — это лучевая кость медведя.

Этот случай подчеркивает, как легко было ошибиться в прошлом. В то время, в 1950-х годах, японские ученые, обнаружившие окаменелости, не имели достаточного опыта с костями медведей, что и привело к путанице.

Однако позже, в 1980-х годах, сомнения начали возникать, и теперь новое исследование подтвердило ошибку.

Интересно, что после этого открытия, самые древние человеческие останки на японском архипелаге были найдены в карьере около города Хамакита, где были обнаружены фрагменты костей, датируемые 14-17 тысячами лет назад.

Эти окаменелости также принадлежат двум разным людям, что открывает новые горизонты в изучении ранней истории Японии.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных. Отличаются от других представителей псообразных более коренастым телосложением. Медведи всеядны, хорошо лазают и плавают, быстро бегают, могут стоять и проходить короткие расстояния на задних лапах.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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