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Впервые исследована генетика депрессии у разных этнических групп

2:06
Наука

Впервые учёные выявили новые генетические факторы, связанные с риском депрессии у представителей различных этнических групп. Исследование обнаружило почти 300 ранее неизвестных генетических связей с этим расстройством. Особенно значимыми стали 100 генетических вариаций, выявленных благодаря включению в исследование людей африканского, восточноазиатского, испаноязычного и южноазиатского происхождения.

депрессия
Фото: Wikimedia Commons by Marines is licensed under Public domain
депрессия

До сих пор генетика депрессии преимущественно изучалась на белых популяциях, что ограничивало эффективность лечения для представителей других этнических групп. Это исследование, охватившее более пяти миллионов человек из 29 стран, выявило 700 вариаций, связанных с депрессией, включая 308 специфических генов.

Генетические варианты, обнаруженные в ходе работы, связаны с нейронами в различных областях мозга. Хотя каждый вариант оказывает незначительное влияние на риск депрессии, их совокупное воздействие может значительно увеличить вероятность развития расстройства.

Исследование, опубликованное в журнале Cell, также выявило, что препараты, такие как прегабалин и модафинил, могут быть перспективными в лечении депрессии. Однако для подтверждения их эффективности необходимы дальнейшие клинические испытания.

Работа международной группы учёных из Южной Африки, Бразилии, Мексики, США, Австралии, Тайваня и Китая финансировалась организациями NIH, Wellcome и Национальным институтом исследований в области здравоохранения и медико-санитарной помощи.

Учёные подчёркивают, что результаты исследования выявили значительные пробелы в понимании клинической депрессии, особенно в контексте её генетической природы. Полученные данные открывают новые пути для разработки методов лечения и профилактики, однако для этого требуются более масштабные и репрезентативные исследования.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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