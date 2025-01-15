Синхротрон уничтожает рак и открывает тайны прошлого — что это за технология

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Ускорители заряженных частиц, такие как Курчатовский синхротрон, играют ключевую роль в создании лекарств без побочных эффектов, разработке новых материалов для космических технологий и даже в изучении исторических артефактов. С момента запуска в 1999 году этот синхротрон помог решить множество практических задач и провести фундаментальные исследования. Ученые из НИЦ "Курчатовский институт" поделились деталями его работы в интервью "НТВ", акцентировав внимание на широких возможностях устройства.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Что делает Курчатовский синхротрон уникальным

Оптимизация для рентгеновского излучения: устройство настроено на генерацию мощного рентгеновского излучения, что позволяет проводить исследования на атомарном уровне.

устройство настроено на генерацию мощного рентгеновского излучения, что позволяет проводить исследования на атомарном уровне. Многозадачность: синхротрон используется во всех областях науки — от физики и химии до биологии и медицины.

синхротрон используется во всех областях науки — от физики и химии до биологии и медицины. Современные приложения: в настоящее время лаборатории института модернизируются для создания ионно-лучевого комплекса, способного уничтожать раковые опухоли, не повреждая здоровые ткани.

Исследования в археологии

Синхротрон также используется для изучения археологических экспонатов. Уникальная способность устройства "заглядывать" внутрь объектов без их повреждения помогает ученым исследовать древние артефакты, раскрывая новые страницы истории.

Значение для будущего

Курчатовский синхротрон не только удовлетворяет фундаментальные научные интересы, но и решает прикладные задачи, от улучшения здоровья людей до совершенствования технологий для космических исследований. Его универсальность делает его незаменимым инструментом в различных научных областях, сообщает "Царьград".

Уточнения

Синхротро́н (от "синхронизация" + "электрон") — один из типов резонансных циклических ускорителей.

