Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Требуются люди, умеющие читать: Национальный архив США предлагает работу заинтересованным гражданам
Розмарин для волос: натуральное средство, которое действительно работает
Блокировка Zeekr: разбираемся, насколько это реально и опасно
K-pop, лапша и политика: репортаж с места ареста Юн Сок Ёля
Брачная тенденция: в Казахстане заявили о популярности гостевого брака
Переговоры в Дохе: близкое перемирие и освобождение заложников в Газе
Разбираемся, почему баклажаны не дают плодов: советы и рекомендации
Ситуация с депозитами напоминает финансовую пирамиду — мнение эксперта
Мария Машкова рассказала о сгоревшей школе дочери в Калифорнии

Синхротрон уничтожает рак и открывает тайны прошлого — что это за технология

1:51
Наука

Ускорители заряженных частиц, такие как Курчатовский синхротрон, играют ключевую роль в создании лекарств без побочных эффектов, разработке новых материалов для космических технологий и даже в изучении исторических артефактов. С момента запуска в 1999 году этот синхротрон помог решить множество практических задач и провести фундаментальные исследования. Ученые из НИЦ "Курчатовский институт" поделились деталями его работы в интервью "НТВ", акцентировав внимание на широких возможностях устройства.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Что делает Курчатовский синхротрон уникальным

  • Оптимизация для рентгеновского излучения: устройство настроено на генерацию мощного рентгеновского излучения, что позволяет проводить исследования на атомарном уровне.
  • Многозадачность: синхротрон используется во всех областях науки — от физики и химии до биологии и медицины.
  • Современные приложения: в настоящее время лаборатории института модернизируются для создания ионно-лучевого комплекса, способного уничтожать раковые опухоли, не повреждая здоровые ткани.

Исследования в археологии

Синхротрон также используется для изучения археологических экспонатов. Уникальная способность устройства "заглядывать" внутрь объектов без их повреждения помогает ученым исследовать древние артефакты, раскрывая новые страницы истории.

Значение для будущего

Курчатовский синхротрон не только удовлетворяет фундаментальные научные интересы, но и решает прикладные задачи, от улучшения здоровья людей до совершенствования технологий для космических исследований. Его универсальность делает его незаменимым инструментом в различных научных областях, сообщает "Царьград".

Уточнения

Синхротро́н (от "синхронизация" + "электрон") — один из типов резонансных циклических ускорителей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать
Авто
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать Аудио 
Почему кошка лежит на животе хозяина? Вот что это значит
Домашние животные
Почему кошка лежит на животе хозяина? Вот что это значит Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Договор Армении с США о стратегическом партнёрстве подписан поспешно и эмоций в Кремле не вызывает Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Требуются люди, умеющие читать: Национальный архив США предлагает работу заинтересованным гражданам
Розмарин для волос: натуральное средство, которое действительно работает
Блокировка Zeekr: разбираемся, насколько это реально и опасно
K-pop, лапша и политика: репортаж с места ареста Юн Сок Ёля
Брачная тенденция: в Казахстане заявили о популярности гостевого брака
Переговоры в Дохе: близкое перемирие и освобождение заложников в Газе
Разбираемся, почему баклажаны не дают плодов: советы и рекомендации
Ситуация с депозитами напоминает финансовую пирамиду — мнение эксперта
Мария Машкова рассказала о сгоревшей школе дочери в Калифорнии
Девочка-богатырь: 8-летняя россиянка попала в Книгу рекордов России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.