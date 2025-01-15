Синхротрон уничтожает рак и открывает тайны прошлого — что это за технология

Ускорители заряженных частиц, такие как Курчатовский синхротрон, играют ключевую роль в создании лекарств без побочных эффектов, разработке новых материалов для космических технологий и даже в изучении исторических артефактов. С момента запуска в 1999 году этот синхротрон помог решить множество практических задач и провести фундаментальные исследования. Ученые из НИЦ "Курчатовский институт" поделились деталями его работы в интервью "НТВ", акцентировав внимание на широких возможностях устройства.
Синхротрон также используется для изучения археологических экспонатов. Уникальная способность устройства "заглядывать" внутрь объектов без их повреждения помогает ученым исследовать древние артефакты, раскрывая новые страницы истории.
Курчатовский синхротрон не только удовлетворяет фундаментальные научные интересы, но и решает прикладные задачи, от улучшения здоровья людей до совершенствования технологий для космических исследований. Его универсальность делает его незаменимым инструментом в различных научных областях, сообщает "Царьград".
Синхротро́н (от "синхронизация" + "электрон") — один из типов резонансных циклических ускорителей.
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