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Разлив нефти больше не проблема: эко-реагент в действии

1:35
Наука

Специалисты из Москвы и Красноярска разработали экологически безопасный реагент для борьбы с нефтяными разливами, который может стать эффективным инструментом для очистки арктических морей.

Лаборатория
Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лаборатория

Основными компонентами реагента являются фосфолипиды из соевых бобов и изобутанол. Эти вещества не только безопасны для окружающей среды, но и обладают способностью легко разлагаться в природных условиях.

Результаты исследования опубликованы в журнале Marine Pollution Bulletin.

Эксперименты показали, что реагент способен уменьшить площадь нефтяного пятна на 89-93% всего за одну минуту. При этом эффективность сохраняется как при комнатной температуре, так и в условиях низких температур, характерных для Арктики.

Ещё одним преимуществом реагента является его способность увеличивать толщину нефтяной плёнки до 1,6-2,6 мм. Это значительно упрощает её удаление с поверхности воды с помощью нефтесборной техники или даже сжиганием. Кроме того, реагент изменяет структуру льда под пятном, улучшая его теплофизические свойства, что также способствует более эффективной очистке.

Следующим этапом работы станет тестирование реагента в реальных природных условиях, где будут учтены факторы ветра и течений. Разработчики надеются, что новый подход станет важным шагом в защите арктической экосистемы от последствий нефтяных разливов.

Уточнения

Фосфолипи́ды — сложные липиды, представляют собой сложные эфиры многоатомных спиртов и высших жирных кислот. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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