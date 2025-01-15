Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замочить или сварить: что выбрать, чтобы гречка сохранила максимум пользы
Три лучших внедорожника для российских дорог
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Пирог из капусты и кефира: попробуйте и удивитесь результату
Натуральные методы ухода за раковиной из нержавеющей стали
Как сочетать кардио и силовые тренировки для похудения
Что можно и чего нельзя делать, если в горле застряла рыбная кость
Как собака меняет жизнь хозяев: неожиданные факты
Как правильно надеть колготки и не ошибиться с передней и задней частью

Арктический шторм вызовет сильные снегопады в феврале

1:33
Наука

На Европу движется мощный арктический шторм, который обещает принести резкое похолодание и сильные снегопады. Особенно пострадают британские острова, где снег может серьёзно осложнить транспортное сообщение и повлиять на повседневную жизнь.

Холод, мороз
Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Холод, мороз

Метеорологи прогнозируют, что следующая неделя станет одной из самых суровых этой зимой.

По данным издания Mirror, карты метеорологических моделей показывают мощную спираль шторма, приближающуюся к побережью Великобритании.

Метеоролог компании Exacta Джеймс Мэдден подчеркнул: "Холода и снег вернутся уже в конце следующей недели и останутся до начала февраля. Эти изменения связаны с долгосрочными атмосферными процессами, которые принесут с собой самые сильные удары зимы в этом сезоне".

В Чехии также ожидаются значительные холода. По данным Чешского гидрометеорологического института (CHMI), температура может опуститься до -10 °C в ясные дни с минимальной облачностью.

Средние температуры в регионе будут варьироваться от -5 до -1 °C. "Основная часть осадков придётся на первую неделю февраля", — уточняют эксперты.

Метеорологи предупреждают, что интенсивные снегопады могут привести к временным перебоям в работе транспорта, особенно в Великобритании и Ирландии. Людям рекомендуется заранее подготовиться к ухудшению погодных условий.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать
Авто
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать Аудио 
Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской
Шоу-бизнес
Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской Аудио 
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Последние материалы
Три лучших внедорожника для российских дорог
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Арктический шторм вызовет сильные снегопады в феврале
Пирог из капусты и кефира: попробуйте и удивитесь результату
Натуральные методы ухода за раковиной из нержавеющей стали
Как сочетать кардио и силовые тренировки для похудения
Что можно и чего нельзя делать, если в горле застряла рыбная кость
Как собака меняет жизнь хозяев: неожиданные факты
Как правильно надеть колготки и не ошибиться с передней и задней частью
Полмиллиона за мечту — туристы готовы платить огромные суммы за концерты зарубежных звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.