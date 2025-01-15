Арктический шторм вызовет сильные снегопады в феврале

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На Европу движется мощный арктический шторм, который обещает принести резкое похолодание и сильные снегопады. Особенно пострадают британские острова, где снег может серьёзно осложнить транспортное сообщение и повлиять на повседневную жизнь.

Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Холод, мороз

Метеорологи прогнозируют, что следующая неделя станет одной из самых суровых этой зимой.

По данным издания Mirror, карты метеорологических моделей показывают мощную спираль шторма, приближающуюся к побережью Великобритании.

Метеоролог компании Exacta Джеймс Мэдден подчеркнул: "Холода и снег вернутся уже в конце следующей недели и останутся до начала февраля. Эти изменения связаны с долгосрочными атмосферными процессами, которые принесут с собой самые сильные удары зимы в этом сезоне".

В Чехии также ожидаются значительные холода. По данным Чешского гидрометеорологического института (CHMI), температура может опуститься до -10 °C в ясные дни с минимальной облачностью.

Средние температуры в регионе будут варьироваться от -5 до -1 °C. "Основная часть осадков придётся на первую неделю февраля", — уточняют эксперты.

Метеорологи предупреждают, что интенсивные снегопады могут привести к временным перебоям в работе транспорта, особенно в Великобритании и Ирландии. Людям рекомендуется заранее подготовиться к ухудшению погодных условий.