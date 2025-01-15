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Учёные обнаружили неизвестный остров в Каспийском море

1:02
Наука

"Скрытый остров" находится в 25 километрах от восточного берега Азербайджана и носит имя Чигил-Дениз, сообщает корреспондент BAQ. KZ со ссылкой на Земную обсерваторию НАСА.

Берег моря
Фото: flickr.com by Berit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Берег моря

Согласно информации обсерватории, в период с ноября 2022 года по декабрь 2024 года спутники Landsat 8 и 9 не раз фиксировали прибрежные зоны Каспийского моря и случайно выявили новый остров. Спутниковые данные свидетельствуют о том, что этот остров возник в результате извержения грязевого вулкана Кумани-Банка в начале 2023 года. К концу 2024 года из воды оставалась видимой только значительно меньшая часть острова.

По сведениям обсерватории, максимальная площадь данного острова составляет 400 метров (1300 футов), что немного больше по размеру четырех футбольных полей.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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