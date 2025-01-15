Между Марсом и Юпитером: как незародившаяся планета могла изменить нашу Солнечную систему

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В недрах космического пространства между Марсом и Юпитером скрывается загадочный пояс астероидов, который, по мнению некоторых ученых, является свидетельством существования гипотетической планеты Фаэтон. Астрономы провели масштабное исследование, чтобы понять, какие последствия могли бы произойти, будь эта планета реальностью.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Исследователи обнаружили, что в области шириной около 180 миллионов километров рассредоточено множество небесных тел различных размеров. Среди них — карликовая планета Церера диаметром почти 1000 километров, а также такие объекты, как Паллада, Веста и Гигея. Интересно отметить, что общая масса всех этих астероидов составляет лишь четыре процента от массы Луны.

Первоначально ученые предполагали, что Фаэтон мог быть уничтожен в результате космического столкновения. Однако современные исследования указывают на другую версию: мощное гравитационное влияние Юпитера помешало формированию полноценной планеты.

Специалисты из Флоридского технологического института и Центра космических полетов имени Годдарда провели компьютерное моделирование, чтобы изучить потенциальные сценарии развития Солнечной системы. Они рассмотрели гипотезу о существовании суперземли — планеты, промежуточной по размерам между Землей и Нептуном. Согласно расчетам присутствие планеты массой до двух земных не оказало бы критического влияния на систему, лишь незначительно увеличив наклон земной оси и сезонные колебания температур.

Однако наличие более массивной суперземли могло привести к катастрофическим последствиям: значительному наклону оси Марса, деформации орбиты Венеры и дестабилизации орбиты Земли. Существовала бы и вероятность выхода нашей планеты за пределы зоны обитаемости, что сделало бы невозможным существование жидкой воды на её поверхности.

Исследование позволяет предположить, что отсутствие суперземли в Солнечной системе может являться благоприятным фактором для поддержания стабильного климата и условий, необходимых для развития жизни на Земле. При этом среди известных экзопланет суперземли являются одним из наиболее распространенных типов небесных тел.

Уточнения

Экзоплане́та — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

