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Исследование рака лёгкого: 45 биомаркеров повышают точность лечения

2:21
Наука

Команда учёных из МФТИ, Сеченовского университета, ИБХ РАН и Московского онкоцентра представила новые биомаркеры, способные повысить эффективность иммунотерапии раковых заболеваний. Исследование, проведённое на основе данных 85 пациентов с раком лёгкого, открыло перспективы для персонализированного подхода в лечении онкологических больных.

Подготовка в лаборатории МАГАТЭ реакции ОТ-ПЦР
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Подготовка в лаборатории МАГАТЭ реакции ОТ-ПЦР

Иммунотерапия ингибиторами контрольных точек (ICI) помогает иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки, которые научились подавлять защитные механизмы организма, связываясь с белком PD-L1 на T-лимфоцитах.

Несмотря на эффективность этой методики при различных видах рака, её высокая стоимость и ограниченная результативность у части пациентов требуют более точных инструментов для прогнозирования исходов терапии.

Исследование сосредоточено на выявлении биомаркеров чувствительности к лечению ICI. Учёные использовали образцы опухолей пациентов, прошедших терапию ингибиторами PD-1 и/или PD-L1, уделив особое внимание фиксированным тканям с содержанием раковых клеток свыше 60%.

Анализ охватил:

Полные профили работы генов (РНК) и последовательности генома опухолей;
403 потенциальных биомаркера, включая мутационную нагрузку, количество антигенов, геномные мутации и уровень экспрессии генов; 188 молекулярных путей, связанных с иммунными контрольными точками, из которых 19 были описаны впервые.

Результаты впечатляют: 45 биомаркеров оказались статистически связаны с выживаемостью без прогрессирования болезни, а 44 — с успешностью терапии. Восемь биомаркеров вошли в обе группы. На основе этих данных исследователи отобрали пять ключевых биомаркеров, которые легли в основу новой методики оценки целесообразности применения ICI.

Методика успешно протестирована на независимых выборках пациентов и продемонстрировала высокую точность. Она способна стать значительным шагом вперёд в разработке персонализированных стратегий лечения. Работа опубликована в журнале Frontiers in Immunology.

Уточнения

Биома́ркер — характеристика (биологический признак), которая используется в качестве индикатора состояния всего организма.

Иммунотерапия (лат. immunis — свободный, избавленный от чего-либо, греч., therapeia — лечение) — раздел практической иммунологии, задача которого — лечение иммунологическими препаратами, которые воздействуют прицельно на иммунную систему: препаратами антител или сывороток, моноклональными антителами, препаратами микробного происхождения, цитокиновая и антицитокиновая терапия, клеточная терапия.

Лимфоци́ты (от лимфа и греч. κύτος — «вместилище», здесь — «клетка») — клетки иммунной системы, представляющие собой разновидность лейкоцитов группы агранулоцитов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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