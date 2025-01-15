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Редкое астрономическое явление: парад планет ожидается в феврале

1:25
Наука

В конце января и февраля 2025 года планеты нашей солнечной системы расположатся с одной стороны от Солнца. Однако лишь февральское событие можно с полным основанием назвать парадом планет. Об этом сообщила астроном Московского планетария Людмила Кошман.

парад планет
Фото: freepik
парад планет

Среди двух ожидаемых событий — 21 января и 28 февраля 2025 года — только последний день соответствует понятию "парад планет". В этот день четыре планеты: Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера, соберутся в узком диапазоне от 20 до 30 градусов. Это явление можно назвать небольшим парадом планет, более того, его можно квалифицировать как невидимый маленький парад, так как из перечисленных планет на глаз будет видна только Венера, а увидеть Меркурий удастся лишь при ясной погоде.

В общей сложности, в конце февраля на одной стороне от Солнца окажутся семь планет. Однако это явление нельзя назвать крупным, поскольку диапазон их расположения составит лишь около 130 градусов. Из самых ярких объектов невооружённым глазом можно будет наблюдать Венеру, Сатурн, Юпитер и Марс, тогда как для Урана и Нептуна потребуется телескоп, передает РИА Новости.

Уточнения

Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον — «звезда» и νόμος — «закон») — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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