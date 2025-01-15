Жара отступает: временное охлаждение после рекордного 2024 года

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Климатолог Алексей Кокорин, эксперт фонда "Природа и люди", поделился прогнозом относительно температурного режима в ближайшие годы. По его мнению, период с 2025 по 2027 год, скорее всего, не будет отмечен рекордными показателями жары. Однако специалист подчеркнул, что в дальнейшем стоит ожидать новых температурных максимумов.

Фото: rawpixel.com is licensed under CC0 1.0 DEED Жара в Лос-Анджелесе

Кокорин объяснил, что ожидается смена климатического явления Эль-Ниньо на Ла-Нинью. Кроме того, извержение вулкана Тонга, которое ранее оказало существенное влияние на климат, сейчас, по мнению эксперта, не оказывает значительного влияния. Также, он предположил, что солнечная активность начнёт снижаться. В вопросе изменения количества облаков специалист отметил сложность однозначного прогноза. В целом, большинство естественных факторов, которые способствовали установлению рекордно высоких температур в 2024 году, изменятся, а некоторые даже изменятся на противоположный характер. Это, по мнению Кокорина, и приведет к тому, что 2025-2027 годы не будут такими же жаркими, как 2024. Однако, в будущем, по его словам, стоит ожидать новых температурных рекордов. Об этом сообщает aif.ru

Ранее эксперт уже подробно анализировал причины, которые привели к установлению рекордной температуры в 2024 году. Среди них, как известно, были извержение вулкана Тонга, пик солнечной активности, изменения в количестве облаков и другие факторы.

Уточнения

Эль-Ни́ньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

