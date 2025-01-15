Первый сейсмический щит: Новосибирские учёные научились предупреждать землетрясения

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

14 января в Новосибирске состоялась встреча с представителями Института вычислительной математики и математической геофизики. Специалисты поделились результатами своих исследований за прошедший год и представили новую разработку, которая способна предупреждать о подземных толчках за несколько недель до их начала.

Фото: Wikipedia by Schwede66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ землетрясение

Основой для создания платформы стали данные геоэлектрического мониторинга. В отличие от традиционных методов, которые опираются на анализ колебаний, новая технология использует информацию о геоэлектрических изменениях. Это позволяет повысить точность прогнозов и заранее выявлять признаки приближающихся землетрясений.

Директор института Михаил Марченко сообщил, что разработка уже прошла испытания на Бишкекском геодинамическом полигоне. Учёные подали заявку на патент, чтобы закрепить права на своё изобретение.

Марченко также отметил, что проблема прогнозирования сейсмической активности является одной из самых сложных в мировой науке, ведь не для кого не секрет, что последствия землетрясений, такие как разрушения и человеческие жертвы, наносят колоссальный ущерб.

Напомним, что в начале 2023 года в Турции произошло мощное землетрясение, унёсшее жизни тысяч людей. Ущерб от этой катастрофы оценивается в более чем 100 миллиардов долларов. Новая разработка новосибирских учёных может стать важным шагом в предотвращении подобных трагедий. Об этом сообщает "Царьград"

Уточнения

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.

