Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему мужчинам стоит заниматься йогой?
Рис в микроволновке: основные ошибки, которые мы совершаем
Ученые установили безопасное время для приема кофе
Неожиданный вред золы для ваших растений
Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40 процентов
Поставки остановлены! Россия вводит ограничения на ввоз свиней из Европы
Секреты идеальной кожи: как победить пигментацию и морщины
В первом полугодии цены на аренду жилья в России могут стабилизироваться
Чай перед сном, который помогает победить ночную тревожность

Первый сейсмический щит: Новосибирские учёные научились предупреждать землетрясения

1:40
Наука

14 января в Новосибирске состоялась встреча с представителями Института вычислительной математики и математической геофизики. Специалисты поделились результатами своих исследований за прошедший год и представили новую разработку, которая способна предупреждать о подземных толчках за несколько недель до их начала.

землетрясение
Фото: Wikipedia by Schwede66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
землетрясение

Основой для создания платформы стали данные геоэлектрического мониторинга. В отличие от традиционных методов, которые опираются на анализ колебаний, новая технология использует информацию о геоэлектрических изменениях. Это позволяет повысить точность прогнозов и заранее выявлять признаки приближающихся землетрясений.

Директор института Михаил Марченко сообщил, что разработка уже прошла испытания на Бишкекском геодинамическом полигоне. Учёные подали заявку на патент, чтобы закрепить права на своё изобретение.

Марченко также отметил, что проблема прогнозирования сейсмической активности является одной из самых сложных в мировой науке, ведь не для кого не секрет, что последствия землетрясений, такие как разрушения и человеческие жертвы, наносят колоссальный ущерб.

Напомним, что в начале 2023 года в Турции произошло мощное землетрясение, унёсшее жизни тысяч людей. Ущерб от этой катастрофы оценивается в более чем 100 миллиардов долларов. Новая разработка новосибирских учёных может стать важным шагом в предотвращении подобных трагедий. Об этом сообщает "Царьград"

Уточнения

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать
Авто
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать Аудио 
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Правда ТВ
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров Аудио 
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Шоу-бизнес
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Последние материалы
Рис в микроволновке: основные ошибки, которые мы совершаем
Ученые установили безопасное время для приема кофе
Неожиданный вред золы для ваших растений
Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40 процентов
Поставки остановлены! Россия вводит ограничения на ввоз свиней из Европы
Секреты идеальной кожи: как победить пигментацию и морщины
В первом полугодии цены на аренду жилья в России могут стабилизироваться
Первый сейсмический щит: Новосибирские учёные научились предупреждать землетрясения
Чай перед сном, который помогает победить ночную тревожность
Пшённая каша, которая не горчит: лайфхак для любой хозяйки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.