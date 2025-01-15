Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры. Такое предположение высказал специалист метеорологического центра "Метео" Александр Ильин.

Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Холод, мороз

По словам метеоролога, в ночные часы столбики термометров могут опускаться до отметок в минус 15-20 градусов Цельсия. Однако, как подчеркнул Ильин, на данный момент это лишь предварительный прогноз. Об этом сообщает издание aif.ru

Он также отметил, что в течение всего зимнего сезона наблюдается преобладание воздушных масс, перемещающихся с запада на восток и приносящих теплый воздух из Атлантики. Поэтому, со стопроцентной уверенностью утверждать о приходе сильных морозов в конце января пока преждевременно.

Эксперт добавил, что в целом ожидаются довольно длительные периоды теплой погоды с аномально высокими температурами. Существенных осадков, по его мнению, не предвидится, кроме как на текущей неделе. Начиная со следующей недели, осадков станет значительно меньше.

Ранее другой специалист в области метеорологии, Татьяна Позднякова, сообщала о нетипичных погодных условиях, ожидаемых на праздник Крещения.

Уточнения

Метеороло́гия — научно-прикладная область знания о строении и свойствах земной атмосферы и совершающихся в ней физико-химических процессах.

