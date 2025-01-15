Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему мужчинам стоит заниматься йогой?
Рис в микроволновке: основные ошибки, которые мы совершаем
Ученые установили безопасное время для приема кофе
Неожиданный вред золы для ваших растений
Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40 процентов
Поставки остановлены! Россия вводит ограничения на ввоз свиней из Европы
Секреты идеальной кожи: как победить пигментацию и морщины
В первом полугодии цены на аренду жилья в России могут стабилизироваться
Первый сейсмический щит: Новосибирские учёные научились предупреждать землетрясения

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

1:21
Наука

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры. Такое предположение высказал специалист метеорологического центра "Метео" Александр Ильин.

Холод, мороз
Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Холод, мороз

По словам метеоролога, в ночные часы столбики термометров могут опускаться до отметок в минус 15-20 градусов Цельсия. Однако, как подчеркнул Ильин, на данный момент это лишь предварительный прогноз. Об этом сообщает издание aif.ru

Он также отметил, что в течение всего зимнего сезона наблюдается преобладание воздушных масс, перемещающихся с запада на восток и приносящих теплый воздух из Атлантики. Поэтому, со стопроцентной уверенностью утверждать о приходе сильных морозов в конце января пока преждевременно.

Эксперт добавил, что в целом ожидаются довольно длительные периоды теплой погоды с аномально высокими температурами. Существенных осадков, по его мнению, не предвидится, кроме как на текущей неделе. Начиная со следующей недели, осадков станет значительно меньше.

Ранее другой специалист в области метеорологии, Татьяна Позднякова, сообщала о нетипичных погодных условиях, ожидаемых на праздник Крещения.

Уточнения

Метеороло́гия — научно-прикладная область знания о строении и свойствах земной атмосферы и совершающихся в ней физико-химических процессах.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать
Авто
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать Аудио 
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Правда ТВ
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров Аудио 
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Шоу-бизнес
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Последние материалы
Рис в микроволновке: основные ошибки, которые мы совершаем
Ученые установили безопасное время для приема кофе
Неожиданный вред золы для ваших растений
Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40 процентов
Поставки остановлены! Россия вводит ограничения на ввоз свиней из Европы
Секреты идеальной кожи: как победить пигментацию и морщины
В первом полугодии цены на аренду жилья в России могут стабилизироваться
Первый сейсмический щит: Новосибирские учёные научились предупреждать землетрясения
Чай перед сном, который помогает победить ночную тревожность
Пшённая каша, которая не горчит: лайфхак для любой хозяйки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.