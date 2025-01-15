Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топливный рынок — что ждёт автовладельцев в ближайшие годы
Швейцарский электрокар с открытой крышей: всё, что нужно знать о Spider
Первые симптомы ушных проблем у кошек: не пропустите важное
Коммунальные службы повредили авто? Как добиться справедливости
Полиция оштрафовала водителя Yangwang U9 компании BYD за уличные танцы в Китае
Какие ошибки в дизайне спальни помешают нормальному сну? Мнение дизайнеров
Упростите сложное: техника для быстрого обучения
Скончавшаяся Добровольская оставила тяжелобольную дочь-подростка
Простые способы создать объём даже на редких волосах

Когда жизнь на Земле придет к концу, растения исчезнут первыми

3:05
Наука

Исследование, проведённое геофизиком Р. Дж. Грэмом из Чикагского университета, проливает свет на влияние естественного потепления Солнца на углеродный цикл и жизнь на Земле. Оно показало, что с возрастом Солнце становится ярче, что оказывает значительное влияние на атмосферу нашей планеты и угрожает экосистемам.

Полив и опрыскивание растений
Фото: commons.wikimedia. org by Ms.umarayamajhi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полив и опрыскивание растений

Как старение Солнца влияет на Землю?

С течением времени яркость Солнца увеличивается на 10% каждые миллиард лет. Это повышение температуры активизирует процесс выветривания силикатных пород, которые поглощают углекислый газ (CO₂) и закапывают его в земной коре. При этом вулканическая активность возвращает часть углекислого газа в атмосферу, поддерживая его уровень. Однако усиливающееся солнечное тепло ускоряет выветривание, что приводит к снижению концентрации CO₂ до уровня, угрожающего жизни растений.

Новые данные и неожиданный вывод

Грэм и его команда пришли к выводу, что выветривание менее чувствительно к повышению температуры, чем считалось ранее. Это открытие позволяет замедлить снижение уровня углекислого газа и даже временно обратить этот процесс. Таким образом, вымирание растений может быть отсрочено на 1,86 миллиарда лет, что значительно превышает предыдущие прогнозы.

Будущее растений C3 и C4

Растения C3, такие как деревья и кустарники, первыми пострадают от снижения уровня углекислого газа и повышения солнечной активности, так как их фотосинтез становится менее эффективным в жарких условиях. Их место займут растения C4, такие как сахарный тростник и кукуруза, которые лучше адаптированы к жаре и низкому уровню CO₂. Эти виды смогут доминировать в экосистемах около 500 миллионов лет, прежде чем тоже исчезнут.

Влияние на кислород и пищевую цепь

Сокращение растительности приведёт к резкому снижению уровня кислорода, угрожая всей пищевой цепи. В результате большая часть животных погибнет. Однако анаэробные микроорганизмы смогут выжить, пока солнечное тепло не приведёт к испарению океанов, что станет концом биосферы Земли.

Ограничения моделей и новые горизонты

Несмотря на важные выводы, исследователи предупреждают, что модели, использованные в работе, не учитывают такие переменные, как круговорот воды и влияние облаков. Эти факторы могут существенно повлиять на прогнозы. Для более точных расчётов потребуются будущие исследования с использованием сложных моделей.

Жизнь на других планетах?

Исследование также поднимает вопрос о распространённости жизни на других планетах. Эти данные могут быть проверены при наблюдениях за биосигнатурами на экзопланетах, что позволит лучше понять судьбу планет с аналогичными условиями.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Шоу-бизнес
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману Аудио 
Горит чек: простые решения для водителей
Авто
Горит чек: простые решения для водителей Аудио 
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Наука и техника
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Швейцарский электрокар с открытой крышей: всё, что нужно знать о Spider
Первые симптомы ушных проблем у кошек: не пропустите важное
Коммунальные службы повредили авто? Как добиться справедливости
Полиция оштрафовала водителя Yangwang U9 компании BYD за уличные танцы в Китае
Какие ошибки в дизайне спальни помешают нормальному сну? Мнение дизайнеров
Упростите сложное: техника для быстрого обучения
Скончавшаяся Добровольская оставила тяжелобольную дочь-подростка
Простые способы создать объём даже на редких волосах
Ледяная вода и риски: кому нельзя участвовать в крещенских купаниях
Простой способ, позволяющий сохранить свежую зелень в холодильнике почти на месяц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.