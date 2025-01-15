Когда жизнь на Земле придет к концу, растения исчезнут первыми

3:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое геофизиком Р. Дж. Грэмом из Чикагского университета, проливает свет на влияние естественного потепления Солнца на углеродный цикл и жизнь на Земле. Оно показало, что с возрастом Солнце становится ярче, что оказывает значительное влияние на атмосферу нашей планеты и угрожает экосистемам.

Фото: commons.wikimedia. org by Ms.umarayamajhi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полив и опрыскивание растений

Как старение Солнца влияет на Землю?

С течением времени яркость Солнца увеличивается на 10% каждые миллиард лет. Это повышение температуры активизирует процесс выветривания силикатных пород, которые поглощают углекислый газ (CO₂) и закапывают его в земной коре. При этом вулканическая активность возвращает часть углекислого газа в атмосферу, поддерживая его уровень. Однако усиливающееся солнечное тепло ускоряет выветривание, что приводит к снижению концентрации CO₂ до уровня, угрожающего жизни растений.

Новые данные и неожиданный вывод

Грэм и его команда пришли к выводу, что выветривание менее чувствительно к повышению температуры, чем считалось ранее. Это открытие позволяет замедлить снижение уровня углекислого газа и даже временно обратить этот процесс. Таким образом, вымирание растений может быть отсрочено на 1,86 миллиарда лет, что значительно превышает предыдущие прогнозы.

Будущее растений C3 и C4

Растения C3, такие как деревья и кустарники, первыми пострадают от снижения уровня углекислого газа и повышения солнечной активности, так как их фотосинтез становится менее эффективным в жарких условиях. Их место займут растения C4, такие как сахарный тростник и кукуруза, которые лучше адаптированы к жаре и низкому уровню CO₂. Эти виды смогут доминировать в экосистемах около 500 миллионов лет, прежде чем тоже исчезнут.

Влияние на кислород и пищевую цепь

Сокращение растительности приведёт к резкому снижению уровня кислорода, угрожая всей пищевой цепи. В результате большая часть животных погибнет. Однако анаэробные микроорганизмы смогут выжить, пока солнечное тепло не приведёт к испарению океанов, что станет концом биосферы Земли.

Ограничения моделей и новые горизонты

Несмотря на важные выводы, исследователи предупреждают, что модели, использованные в работе, не учитывают такие переменные, как круговорот воды и влияние облаков. Эти факторы могут существенно повлиять на прогнозы. Для более точных расчётов потребуются будущие исследования с использованием сложных моделей.

Жизнь на других планетах?

Исследование также поднимает вопрос о распространённости жизни на других планетах. Эти данные могут быть проверены при наблюдениях за биосигнатурами на экзопланетах, что позволит лучше понять судьбу планет с аналогичными условиями.