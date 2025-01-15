Новый вид морского клопа: гигантская "мокрица" в честь Дарта Вейдера

В 2022 году сотрудники Ханойского университета приобрели на морском рынке в городе Куинён несколько необычных глубоководных изоподов, заинтересовавшись растущим спросом на деликатесные ракообразные. Среди них оказался вид, ранее неизвестный науке. Теперь команда ученых во главе с канцерологом Питером Нг из Национального университета Сингапура официально описала нового обитателя океанских глубин.
Получивший название Bathynomus vaderi, гигантский морской клоп был назван так благодаря форме панциря, напоминающей шлем Дарта Вейдера из "Звездных войн".
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Bathynomus vaderi - изопод
Кто такой Bathynomus vaderi?
Этот глубоководный изопод достигает длины 260–280 мм, что делает его значительно крупнее большинства своих "родственников", хотя и меньше самого крупного известного представителя рода Bathynomus, длина которого составляет 50 см. Несмотря на устрашающий вид, изоподы безвредны для человека, питаясь разлагающейся органикой, подобно своим наземным собратьям — мокрицам и толстячкам.
Особенности нового вида
Bathynomus vaderi отличается от ранее описанного вида Bathynomus jamesi несколькими анатомическими деталями. В частности, его уроподы (хвостовые лоскуты) видны сверху, а края конечностей более колючие, с острыми шетинками между крупными шипами. Эти отличия были зафиксированы на шести самцах, выловленных в глубоководных районах у островов Спратли, Вьетнам.
Глубоководный гигантизм
Bathynomus vaderi — пример глубоководного гигантизма, эволюционной тенденции, при которой организмы, обитающие на больших глубинах, вырастают значительно крупнее своих мелководных собратьев. Ученые считают, что это связано с необходимостью запасать пищу в условиях её дефицита или адаптацией к низким температурам, особенно вблизи полярных регионов.
Изоподы как деликатес
С 2017 года гигантские изоподы начали активно вылавливаться во Вьетнаме, где их цена достигает 40 долларов за килограмм. По вкусу они напоминают омаров и становятся всё более популярными в дорогих ресторанах в Ханое, Хошимине и Дананге. Однако пока неясно, насколько часто именно Bathynomus vaderi появляется на столах гурманов, так как ранее идентифицированные экземпляры чаще относились к виду Bathynomus jamesi.
Вызовы и необходимость изучения
Ученые отмечают, что глубоководные изоподы остаются слабо изученными, особенно на фоне активного траления, добычи нефти, газа и полезных ископаемых. Эти виды сталкиваются с растущими угрозами из-за человеческой деятельности. Исследование Bathynomus vaderi подчеркивает важность изучения таких экосистем для обеспечения их устойчивого использования.