Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот как модернизировать камин, чтобы он соответствовал последним нормам
Пиво и мочевая кислота: скрытая опасность для вашего здоровья
Представлен первый в мире проектор, который помещается в кармане
Важные аспекты обслуживания электромобиля, о которых не говорят
Вкусный и сытный постный борщ с фасолью — всего за час у вас будет полноценный обед
Хэмилтон в Ferrari: вся Италия остановится в воскресенье, чтобы посмотреть на него
Что не стоит открывать в 2025 году — мнение эксперта о бизнесе с нуля
Прохор Шаляпин рассказал о конфликте с Александром Песковым
Натуральные рецепты с травами для красоты и здоровья волос

Новый вид морского клопа: гигантская "мокрица" в честь Дарта Вейдера

3:10
Наука
В 2022 году сотрудники Ханойского университета приобрели на морском рынке в городе Куинён несколько необычных глубоководных изоподов, заинтересовавшись растущим спросом на деликатесные ракообразные. Среди них оказался вид, ранее неизвестный науке. Теперь команда ученых во главе с канцерологом Питером Нг из Национального университета Сингапура официально описала нового обитателя океанских глубин.

Получивший название Bathynomus vaderi, гигантский морской клоп был назван так благодаря форме панциря, напоминающей шлем Дарта Вейдера из "Звездных войн".

Bathynomus vaderi - изопод
Фото: zookeys.pensoft. net is licensed under public domain
Bathynomus vaderi - изопод

Кто такой Bathynomus vaderi?

Этот глубоководный изопод достигает длины 260–280 мм, что делает его значительно крупнее большинства своих "родственников", хотя и меньше самого крупного известного представителя рода Bathynomus, длина которого составляет 50 см. Несмотря на устрашающий вид, изоподы безвредны для человека, питаясь разлагающейся органикой, подобно своим наземным собратьям — мокрицам и толстячкам.

Особенности нового вида

Bathynomus vaderi отличается от ранее описанного вида Bathynomus jamesi несколькими анатомическими деталями. В частности, его уроподы (хвостовые лоскуты) видны сверху, а края конечностей более колючие, с острыми шетинками между крупными шипами. Эти отличия были зафиксированы на шести самцах, выловленных в глубоководных районах у островов Спратли, Вьетнам.

Глубоководный гигантизм

Bathynomus vaderi — пример глубоководного гигантизма, эволюционной тенденции, при которой организмы, обитающие на больших глубинах, вырастают значительно крупнее своих мелководных собратьев. Ученые считают, что это связано с необходимостью запасать пищу в условиях её дефицита или адаптацией к низким температурам, особенно вблизи полярных регионов.

Изоподы как деликатес

С 2017 года гигантские изоподы начали активно вылавливаться во Вьетнаме, где их цена достигает 40 долларов за килограмм. По вкусу они напоминают омаров и становятся всё более популярными в дорогих ресторанах в Ханое, Хошимине и Дананге. Однако пока неясно, насколько часто именно Bathynomus vaderi появляется на столах гурманов, так как ранее идентифицированные экземпляры чаще относились к виду Bathynomus jamesi.

Вызовы и необходимость изучения

Ученые отмечают, что глубоководные изоподы остаются слабо изученными, особенно на фоне активного траления, добычи нефти, газа и полезных ископаемых. Эти виды сталкиваются с растущими угрозами из-за человеческой деятельности. Исследование Bathynomus vaderi подчеркивает важность изучения таких экосистем для обеспечения их устойчивого использования.

Исследование опубликовано в журнале ZooKeys.

Уточнения

Равноно́гие или изоподы (лат. Isopoda), — отряд высших раков (Malacostraca). Одна из самых разнообразных и многочисленных групп ракообразных, включающая более 10,5 тысяч описанных видов.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью Аудио 
Простая ошибка при парковке, которая стоит вам коробки передач
Авто
Простая ошибка при парковке, которая стоит вам коробки передач Аудио 
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Красота и стиль
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Новый вид морского клопа: гигантская "мокрица" в честь Дарта Вейдера
Вот как модернизировать камин, чтобы он соответствовал последним нормам
Пиво и мочевая кислота: скрытая опасность для вашего здоровья
Представлен первый в мире проектор, который помещается в кармане
Важные аспекты обслуживания электромобиля, о которых не говорят
Вкусный и сытный постный борщ с фасолью — всего за час у вас будет полноценный обед
Хэмилтон в Ferrari: вся Италия остановится в воскресенье, чтобы посмотреть на него
Что не стоит открывать в 2025 году — мнение эксперта о бизнесе с нуля
Прохор Шаляпин рассказал о конфликте с Александром Песковым
Натуральные рецепты с травами для красоты и здоровья волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.