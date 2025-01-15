Новый вид морского клопа: гигантская "мокрица" в честь Дарта Вейдера

Получивший название Bathynomus vaderi, гигантский морской клоп был назван так благодаря форме панциря, напоминающей шлем Дарта Вейдера из "Звездных войн".

Фото: zookeys.pensoft. net is licensed under public domain Bathynomus vaderi - изопод

Кто такой Bathynomus vaderi?

Этот глубоководный изопод достигает длины 260–280 мм, что делает его значительно крупнее большинства своих "родственников", хотя и меньше самого крупного известного представителя рода Bathynomus, длина которого составляет 50 см. Несмотря на устрашающий вид, изоподы безвредны для человека, питаясь разлагающейся органикой, подобно своим наземным собратьям — мокрицам и толстячкам.

Особенности нового вида

Bathynomus vaderi отличается от ранее описанного вида Bathynomus jamesi несколькими анатомическими деталями. В частности, его уроподы (хвостовые лоскуты) видны сверху, а края конечностей более колючие, с острыми шетинками между крупными шипами. Эти отличия были зафиксированы на шести самцах, выловленных в глубоководных районах у островов Спратли, Вьетнам.

Глубоководный гигантизм

Bathynomus vaderi — пример глубоководного гигантизма, эволюционной тенденции, при которой организмы, обитающие на больших глубинах, вырастают значительно крупнее своих мелководных собратьев. Ученые считают, что это связано с необходимостью запасать пищу в условиях её дефицита или адаптацией к низким температурам, особенно вблизи полярных регионов.

Изоподы как деликатес

С 2017 года гигантские изоподы начали активно вылавливаться во Вьетнаме, где их цена достигает 40 долларов за килограмм. По вкусу они напоминают омаров и становятся всё более популярными в дорогих ресторанах в Ханое, Хошимине и Дананге. Однако пока неясно, насколько часто именно Bathynomus vaderi появляется на столах гурманов, так как ранее идентифицированные экземпляры чаще относились к виду Bathynomus jamesi.

Вызовы и необходимость изучения

Ученые отмечают, что глубоководные изоподы остаются слабо изученными, особенно на фоне активного траления, добычи нефти, газа и полезных ископаемых. Эти виды сталкиваются с растущими угрозами из-за человеческой деятельности. Исследование Bathynomus vaderi подчеркивает важность изучения таких экосистем для обеспечения их устойчивого использования.

Исследование опубликовано в журнале ZooKeys.